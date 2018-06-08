Альберт Уотсон – автор нового календаря Pirelli-2019

Шотландский фотограф Альберт Уотсон сделал серию фото для нового календаря Pirelli 2019. А вот кто стал его героинями – пока неизвестно. О своем участии в проекте Уотсон сообщил лично в своем Instagram. Съемки календаря проходили в апреле, где-то между Майами и Лос-Анджелесом.

Альберт Уотсон родился в Шотландии. После обучения в Royal College of Art фотограф переезжает в Америку, где начинает профессионально заниматься фотографией и работать в качестве арт-директора косметического бренда Max Factor. За всю свою профессиональную деятельность Уотсон стал автором более 250 обложек Vogue. На сегодняшний день в архиве его работ насчитывается более миллиона изображений и негативов.

Уотсон снимал Альфреда Хичкока, Дэвида Боуи, Стива Джобса, Кейт Мосс. В мае 2007 года на аукционе Christie's ушли с молотка четыре портрета Кейт Мосс авторства Альберта Уотсона, за общую сумму в 362 тысячи долларов.