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Альберт Уотсон – автор нового календаря Pirelli-2019
Шотландский фотограф Альберт Уотсон сделал серию фото для нового календаря Pirelli 2019. А вот кто стал его героинями – пока неизвестно. О своем участии в проекте Уотсон сообщил лично в своем Instagram. Съемки календаря проходили в апреле, где-то между Майами и Лос-Анджелесом.
Альберт Уотсон родился в Шотландии. После обучения в Royal College of Art фотограф переезжает в Америку, где начинает профессионально заниматься фотографией и работать в качестве арт-директора косметического бренда Max Factor. За всю свою профессиональную деятельность Уотсон стал автором более 250 обложек Vogue. На сегодняшний день в архиве его работ насчитывается более миллиона изображений и негативов.
Уотсон снимал Альфреда Хичкока, Дэвида Боуи, Стива Джобса, Кейт Мосс. В мае 2007 года на аукционе Christie's ушли с молотка четыре портрета Кейт Мосс авторства Альберта Уотсона, за общую сумму в 362 тысячи долларов.
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