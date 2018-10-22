Первый в Алматы бутик Ainur Turisbek

Казахстанский дизайнер Айнур Турисбек открыла первый в Алматы бутик своего бренда на территории Villa Boutiques & Restaurants. Айнур называет его "рождение" мечтой, которая сбылась и обещает, что каждого, кто попадет в пространство, ждет полное погружение в атмосферу бренда. А также более близкое знакомство с самим дизайнером. Осуществить мечту Айнур Турисбек помогли молодые дизайнеры Тимур Бисенбаев и Айсулу Уали. "Я здесь не только в каждой вещи. Бренд Ainur Turisbek, как и я сама, состоим из контрастов. И в нашем пространстве их много: пафосные красные шторы (которые на самом деле такое впечатление не производят), "мясная" клеенка на входе, брутальные серые стены, бетонный пол и рассеивающий свет. Последний для нас играет большое значение – его расположение в пространстве задумывали таким образом, чтобы он подчеркивал линии одежды. Мы хотели бы, чтобы люди, попадая сюда, думали и задавали себе и нам вопросы: "а почему так? почему именно это? что это значит?", – рассказывает Айнур.

Вопросы точно возникают при взгляде на главную витрину бутика. Ее автору, Рамите Сулейменовой, не хотелось создавать нечто павильонно-красивое, не хотелось использовать манекены и точно не показывать одежду. "Была задача пойти глубже и показать весь путь, результатом которого становится одежда в магазине. Эта витрина своего рода дневник, облаченный в предмет. Каждый предмет, помещенный в зиплок, работает как улика, как отсылка к тому или иному моменту жизни. Внутри них – все, что связано с личностью дизайнера: детские рисунки дочери, кольца, подожженные письма, вырезки из лукбуков, нити, ткани и кожа, булавки, этикетки, репродукции картин Жан-Мишеля Баския и казахских художников, портрет Шокана Уалиханова, окурок, витамины в таблетках и даже пробник парфюма Tom Ford Black Orchid", – комментирует Рамита.

В бутике Ainur Turisbek представлена выборка знаковых вещей из прошлых коллекций и последняя коллекция в ярком синем цвете. Бутик работает без выходных, с 10 утра до позднего вечера.