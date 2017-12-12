Первая рекламная кампания нового бренда Dundas

В июле этого года бывший креативный директор Roberto Cavalli, Emanuel Ungaro и Emilio Pucci Питер Дундас запустил свой бренд. Первая коллекция была представлена в Париже на Неделе высокой моды, после чего ее сразу же можно было приобрести в онлайн-магазине ModaOperandi. Состояла она большей частью из коктейльных и вечерних платьев. Над маркой Дундас работает не один – его компаньоном по бизнесу стал бойфренд Еванджело Буис.

В самом начале Питер получил мощную поддержку своего бренда, создав платье для Бейонсе, которое она надела на церемонию "Грэмми-2017". Роскошное золотое платье в тандеме с короной моментально привлекло внимание к имени дизайнера – в тот же момент он сделал объявление о решении запустить собственную марку.

В преддверии новогодних праздников Dundas опубликовали первую рекламную кампанию коллекции Resort 2018. Ее героиней стала модель Сара Сампайо, в качестве фотографов выступили Мерт и Маркус. Стилистика выполнена в традиционной для него манере –яркие цвета, соблазнительные вырезы, много сексуальности и гламура. Судя по всему, Дундас решил игнорировать правила модной индустрии – он пренебрег сезоном весна-лето 2018, сосредоточившись на межсезонной коллекции. В этом есть логика –считается, что именно Pre-fall и Resort приносят больше всего заработка модным домам.