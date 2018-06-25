Цветы и пчелы: Первая коллекция Кима Джонса для Dior Homme

Мужская неделя моды этого сезона по праву может называться самым ожидаемым модным событием этого года. Масштабные кадровые перестановки завершились, и новые креативные директора показывают свои первые коллекции. Первым ньюсмейкером стал Вирджил Абло и его радужный подиум для Louis Vuitton, сменивший Кима Джонса на этом посту. Еще один ожидаемый громкий дебют - Jacquemus с первой мужской коллекцией. А в эти выходные свою первую работу в качестве главы дома Dior Homme представил сам Ким Джонс.

Первые тизеры показа появились в соцсетях еще за несколько дней до шоу - например, стало известно что сет-дизайн (в частности, гигантскую цветочную скульптуру Кристиана Диора) разработал современный художник KAWS. К слову, приглашениями стали миниатюрные игрушки, также разработанные художником. Фотографии селебрити, получивших приглашения Джонс выложил у себя в инстаграме - это были Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян, Кейт Мосс, Такаси Мураками, Карин Ройтфельд, Наталья Водянова и многие другие. Знаменитости были не только в первом ряду - показ открыл принц Датский Николай.

Джонс последовал по проторенному пути большинства новых директоров крупных домов с историей - обратился к архивам. Но конкретно в этом случае такой ход кажется оригинальным - все-таки, Диор никогда не шил мужскую одежду. Имплементация ключевых кодов Dior в мужскую коллекцию кажется логичной и продуманной. Скульптура из роз и нежно-розовый костюм, который стал визитной карточкой показа, - дань любви месье Диора к садовничеству и розам. Пчелиный напоминает о коллекции 1955 года. Лого CD, придуманное Джоном Гальяно, появилось в виде принта на обуви и майках, а также в виде украшений и брелоков. Их создала японский дизайнер Юн Ан, с которой Ким в итоге вышел на поклон (а точнее, вывел ее на подиум с первого ряда).

В отличие от Абло, Джонс не стал продолжать стратегию, по которой он работал в Louis Vuitton. В этом, пожалуй, состоит его главная заслуга - найти баланс между коммерческим и творческим. Взрослые клиенты Dior Homme здесь найдут варианты костюмов в их классическом исполнении, а 15-летние хайпбисты - прозрачные майки и кеды, усыпанные логотипом CD, пластиковые жилеты и бомберы.