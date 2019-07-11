Пьер Карден: живая история моды

После смерти Карла Лагерфельда газеты заговорили о "смерти самой моды" – той, которую мы знаем по архивным черно-белым фотографиям, где изящные женщины с тонкими талиями курят сигареты и позируют в обнимку с дизайнерами. На самом деле, эта эпоха кутюра ХХ века действительно почти на исходе – ключевые дома моды вроде Chanel, Dior, Balenciaga давно управляются совсем другими людьми. Но последний из группы величайших кутюрье, создавших само понятие "мода" и бывших свидетелями революционных изменений, до сих пор жив – 2 июля ему исполнилось 97 лет. И сегодня мы решили немного рассказать о нём. Знакомьтесь: Пьер Карден.

Детство и молодость

Будущий великий модельер родился в 1922 году в Венеции, в зажиточной семье торговцев вином. Правда, в Италии Пьер Карден провел совсем мало времени – в 1924 году семья уехала во Францию, спасаясь от режима Муссолини. Свою карьеру вундеркинд начал уже в 14 лет в качестве подмастерья портного в маленьком городе Сант-Этьен. Далее он переезжает в городок Виши, а после направляется в Париж, где его сразу же принимают в качестве подмастерья в дом моды Жанны Пакен – одной из пионеров зарождавшегося модного бизнеса. Место работы обеспечивает ему знакомство с представителями богемы того периода. Например, вместе с поэтом Жаном Кокто и художником Кристианом Бераром он работает над костюмами к постановке "Красавица и чудовище". А уже в 24 года приступает к работе в качестве главного портного Дома Dior и участвует в создании знаменитого бар-жакета. Но спустя три года со скандалом уходит – произошла утечка конструкций, и его допрашивает полиция. Оскорбленный Карден в 28 лет покидает Дом и создает собственный бренд.

Карден и его влияние на моду

Пожалуй, влияние Пьера Кардена на моду трудно переоценить. Наряду с Андре Куррежем и Пако Рабаном он считается основоположником футуризма в моде, и в принципе вся мода 60-х неизменно ассоциируется с его именем. Мини-платья А-силуэта, ботфорты, платья-"пузыри", унисекс-комбинезоны и многие другие вещи, которые мы до сих пор используем в нашем гардеробе, появились в мире благодаря ему. Впрочем, самым важным вкладом в моду можно считать создание направления "прет-а-порте" – готовой одежды, доступной более широкому кругу людей. В 1959 году, спустя шесть лет после создания своей марки, он презентует коллекцию в универмаге Printemps, чем вызывает невиданное возмущение коллег по цеху. Но уже через 10 лет почти все марки приходят к этому формату – Карден показал на своём примере, что элитарность не выгодна никому. После этого случая и появилась легенда о том, что его исключили из Синдиката высокой моды. Этот факт многократно опровергался Дидье Грумбахом – бывшим председателем Синдиката. На протяжении всей своей жизни Карден многократно экспериментирует – например, он был одним из первых кутюрье, для которого японская культура стала вдохновением. В 1957 году он отправляется в Страну восходящего солнца и привозит оттуда не только впечатления, но и свою новую музу – манекенщицу Хироко Мацумото. Их дружба перерастает в сотрудничество, и Мацумото переезжает в Париж, чтобы работать с Карденом. Так она становится первой японской моделью, представляющей французский Дом.

Карден и театр

На протяжении всей своей жизни модельер беспрестанно экспериментирует и пробует себя в новых ипостасях. В 60-х он был ключевым действующим лицом бурлящей культурной жизни Европы и Америки. Так, в этот период он создает костюмы для Beatles, одевает героя Джона Стида и "Мстителей", изобретает знаменитый жакет без воротника. Будучи уже весьма успешным бизнесменом, он также становится покровителем культуры и искусства. Так, под его именем создается Espace Cardin – пространство, где выступают Марлен Дитрих, Боб Уилсон, Жерар Депардье, Жанна Моро и многие другие. В 1970-х годах начинается его долгосрочное сотрудничество с Майей Плисецкой. Кутюрье создает костюмы для её выступлений, делает лицом своей марки.

Карден и бизнес

И хотя Карден был гениальным дизайнером, многие запомнят его и как гениального дельца. Например, доподлинно известно, что он не любил банки, поэтому и создал свой собственный, который распоряжался его активами. Точных сведений о его состоянии нет до сих пор, потому что бренд Pierre Cardin никогда не привлекал инвесторов для развития бизнеса, а значит, никогда не делал публичной информацию о своих оборотах и доходах.

В то же время дизайнер носит прозвище "Король лицензий". В 1995 году он владел более 900 лицензиями на выпуск самых разных продуктов под его именем – это была и посуда, и техника, и канцелярские товары и многое другое. СМИ начали говорить, что бренд теряет авторитет, так как вещи под этим брендом продавались как в люксовых мультибрендовых, так и в недорогих универсальных магазинах. Впрочем, на финансовой прибыльности это никак не сказалось – Карден продолжал зарабатывать на самых разных предметах. В 1986 году WWD попробовали подсчитать его состояние. По их предположениям, общий объем продаж превышал 1 млрд долларов, что делало кутюрье самым богатым дизайнером в мире.

Карден и архитектура

Судя по всему, подсчеты WWD оказались верны, и Карден заработал приличное состояние на своих лицензиях. Сегодня он считается одним из самых крупных владельцев люксовой недвижимости во Франции – например, ему принадлежит большая часть домов в районе Елисейских полей. Есть в его владении и свои "звезды". Например, к знаменитому "пузырчатому" дому на Французской Ривьере водят туристов. Также ему принадлежат: знаменитый ресторан Maxim's, который был местом встречи импрессионистов в ХХ веке, бывший дом маркиза де Сада в Лакосте и роскошный палаццо в Венеции.