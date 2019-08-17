Ответы на 18 \"стыдных\" вопросов модели

Об идеальной модельной фигуре, разнице между азиатскими и европейскими агентствами и кастингах

1. Как в Казахстане проходят кастинги на показы?

В Казахстане нет такого ключевого звена как кастинг-директор. Поэтому здесь с кастингами все гораздо проще, отсутствие такого человека упрощает цепочку. У нас дизайнер связывается с агентством и запрашивает моделей, назначается кастинг, агентство оповещает моделей, и в день Х сам дизайнер или его представитель отбирает вживую всех пришедших на кастинг девушек, выбирают понравившихся. После, фотографируют, записывают утвержденных, и уже прошедшим кастинг моделям назначается примерка, потом уже сам показ. Отбор на неделю моды (MBFWA) в Алматы проводят за один день, с утра до вечера для всех дизайнеров-участников.

2. Сколько вы зарабатываете?

А вы? Во-первых, этот вопрос является "табу" по всем правилам хорошего тона. А во-вторых, у моделей в контракте есть пункт, где написано, что нельзя раскрывать тему гонораров и обсуждать их даже с другой моделью. У каждой модели свои расценки, исходя из её уровня, и у каждой работы своя оплата, исходя из бюджета заказчика. Поэтому фиксированной зарплаты как в офисе у моделей нет.

3. Сколько процентов забирает агентство?

Материнское агентство - главное агентство модели с которым она подписывает эксклюзивный контракт, которое и отвечает за развитие ее карьеры в целом, решает проблемы, составляет расписание, следит за выплатами - берет 10% с каждой работы модели. Принимающие агентства - иностранные агентства, куда модель летит работать на контракте - по-разному, в зависимости от рынка, но в среднем 50%.

4. До какого возраста в Казахстане можно работать моделью?

Не зря говорят, что век моделей недолог. В этой сфере начинают работать очень рано в 14-16 и ориентировочно до 25-27 лет. Но опять-таки, все очень индивидуально. В исключительных случаях, могут взять и позже, если вы в идеальной форме и выглядите гораздо моложе своего возраста при наличии данных топ-модели. Например, Адриана Лима, Наташа Поли, Алессандра Амброзио - по сей день активно работают, хотя им +/- 35 лет. Я сама начала работать моделью уже после университета, в 24, что достаточно поздно по модельным меркам, но так как я до сих пор выгляжу как подросток, возраст не стал помехой. Важнее на какой возраст вы выглядите и насколько большой у вас потенциал и данные. Если подытожить, то продолжать работать можно и после 30, пока вы востребована, но начинать все же лучше пораньше.

5. По вашему опыту есть ли отличия в процессе работы в Европе и в Азии?

Конечно. В Европе (если не брать сезон недель мод) все гораздо спокойнее, в более размеренном ритме, да и сами объёмы работы меньше. В Азии - просто проверка на выносливость, так как рабочий день там длится по 15 часов и отснять в день по 300-500 платьев - норма. В Европе все гораздо лучше организованно, продумано все вплоть до мелочей. Клиенты в Европе более "важные" для карьеры нежели в Азии, и уровень моделей в Европе несравним с моделями в Азии. В Азии много новых лиц, которые только начинают, а в Европе в основном уже состоявшиеся модели. Так же в Европе на кастинги и работы модели добираются сами, а в Азии всех вместе на кастинги возит минивен агентства, и все дни проходят в машине, без особой возможности изучения города. Ну и, конечно, вы видите разницу непосредственно в процессе работы и по получению результата - у Азии и Европы своё видение красоты, поэтому с азиатским портфолио не особо поработать в Европе. В Европе нельзя краситься на кастинги, а в Азии предпочтительнее краситься.

6. Возможно ли модели жить и не тужить без агентства?

В бывших странах СНГ ещё вполне возможно работать "фрилансером", если у тебя уже есть какое-то имя и опыт, поскольку рынок не такой большой, и получив "узнаваемость" среди клиентов теоретически можно работать напрямую. Но тут уже вся ответственность лежит на вас - от планирования вашего расписания, поиска кастингов и клиентов, обсуждения всех условий работы и прочих организаторских моментов до решения проблем о выплате гонораров, если они есть. Когда вы состоите в агентстве, то все эти заботы ложатся на плечи агентства и все гораздо проще. Ну, и за границей будучи "фрилансером" к топовым клиентам никак не попасть, так как они предпочитают иметь дело только с агентствами, чтобы обезопасить себя. Попасть на крутые показы и в рекламные кампании без агентства невозможно. Даже на кастинг не попасть, так как они проходят только по запросу и спискам. Но если цель - обычная коммерция, без желания "срывать с неба звезды", особенно при наличии большого количества подписчиков в соцсетях, то это тоже реально. Есть девочки, умудряющиеся зарабатывать без агентства, снимаясь для инста-магазинов, местных дизайнеров. Тут уж решать вам самим: кому-то легче самому все брать в свои руки, а кому-то работать с агентством.

7. Есть ли в мире модельное агентство, при котором мечтают быть все модели?

Все, когда только приходят в этот бизнес хотят быть в крупнейших сетках вроде IMG, и только спустя время начинают понимать правила игры: "не все то золото, что блестит". Порой лучше быть в агентствах поменьше, где не такой огромный поток моделей. В крупных же агентствах из-за большого количества моделей o тебе могут просто забыть, или даже не помнить твое имя. Поэтому одного агентства, куда хотели бы все - однозначно нет. Агентства бывают разные, и команды работающие в них соответственно тоже. Для каждой модели найдется что-то своё. Здесь все зависит не только от внешности модели, но и человеческого фактора с обеих сторон. Нужно идти в то агентство, где при виде вас у команды горят глаза, и где они правда вами занимаются.

8. Можно ли назвать вашу работу такой же скучной и рутинной, как и другие?

Что-что, но "скучной и рутинной" работой моделинг назвать нельзя. Благодаря работе у моделей контракты в разные страны, съемки, которые зачастую проходят в необычных местах, куда порой невозможно попасть, будучи туристом, постоянные перелеты, физическая нагрузка, постоянно сменяющееся окружение, ежедневные новые рабочие знакомства. Все это изматывающе, но зато взамен, занимаясь любимым делом, параллельно вы видите мир, узнаете новые культуры и людей. Каждый новый рабочий день непохож на предыдущий. Мы никогда не знаем, что мы будем делать завтра, пока вечером не пришлют расписание на следующий день в котором вполне могут написать, что у нас через несколько часов вылет в другой город. Поэтому после такого сумасшедшего ритма практически невозможно сидеть в офисе, делая каждый день одну и ту же монотонную работу.

9. Бывает ли такое, что вы отказываетесь работать с какими-то брендами/фотографами?

У меня лично не было такого случая, чтобы я категорично отказывалась с кем-либо работать. Со всеми с кем я работала,1 обычно остаюсь в тёплых и уважительных отношениях. Работы "не по уровню" отсеиваются агентством. Если вдруг во время работы происходит что-то из разряда вон выходящее, то в любой ситуации модель может позвонить агентству, и оно само решает все с клиентом, не подставляя модель под удар. Я могу отказаться от съёмки, если мне поставили творческую съемку, а мне не нравится ее концепт. Но это я делаю сразу, чтобы никого не подвести и агентство смогло дать съемку другой модели. Также я не снимаюсь в жанре ню или каких-либо других явно откровенных съёмках. Знакомая модель отказалась участвовать в показе одного очень известного бренда по причине того, что на примерке ей дали наряд из натурального меха, а она вегетарианка. Попросила поменять наряд - его ей не поменяли, и в итоге убрали девушку с показа, который мог поменять всю карьеру. Я все же стараюсь во время работы оставаться профессионалом и уметь разделять личное от рабочего.

10. Боитесь ли вы, что в будущем моделей заменят роботы, которым проще менять внешность?

Не боюсь. К тому моменту, когда это случится массово и глобально, я уже и сама не буду работать моделью. Век цифровизации ждёт все отрасли. На самом деле, меня даже пугает то, насколько роботы похожи на нас. Пока я все же больше против этого, так как тогда за ненадобностью столько людей просто потеряют свои профессии, и у моделей исчезнет самое важное - душа.

11. Почему несмотря на то, что курение и плохое питание сильно портят внешность, многие модели курят и плохо питаются?

Почему все люди делают много того, что не следовало бы, зная, что это вредно/нехорошо? Вопрос риторический. Модели, в первую очередь, такие же люди, как и все остальные, ничто человеческое им не чуждо.

Модель плохо питается ровно по той же самой причине, по которой плохо питается условный учитель/врач. Все эти пагубные привычки, плохое питания, никак не связаны с работой - это выбор, решение и желание каждого и связи с индустрией никакой.

12. Общаетесь ли вы с моделями из зарубежья?

Да, конечно. Я с ними состою в одном агентстве, живу в одной квартире, вместе ходим на кастинги, работаем и гуляем. Мы помогаем и поддерживаем друг друга, я днём и ночью окружена девочками-моделями. Так как из Казахстана моделей "раз-два и обчелся", то все моё окружение является иностранным. У меня очень много подруг и друзей, которых я приобрела в моделинге. Когда вы вдали от семьи в чужой стране, то семьей становятся люди, с которыми вы там подружились. Ещё один плюс моделинга - у вас появляются друзья практически в каждой части света.

13. Есть ли у вас кумиры среди представителей вашей профессии?

Кумиров среди моделей нет, но очень нравится эпоха топ-моделей 90-х: Синди, Наоми, Кейт - они уже легенды, и их вклад в индустрию неоценим. Из русских моделей: Саша Пивоварова и Наташа Поли. Из азиаток: Фей-Фей Сун.

14. Есть ли у агентств фавориты и те модели, которых больше продвигают?

Моделинг - это бизнес. Звездных моделей, например, ангелов Victoria's Secret и тех, кто стабильно приносит хороший доход и славу своим агентствам, конечно выделяют и это нормально. Пока вы приносите прибыль - в вас заинтересованы. А насчёт "больше продвигают" - человеческий фактор никто не отменял. Когда вы работаете с таким количеством моделей, конечно, появляются свои фавориты, это вполне нормально, как и в школе, например, у учителей есть "любимчики". Но все понимают, что это работа, и демонстративно никого не обделяют и потом выбор в конечном итоге все равно за клиентом.

15. Бывало ли такое, что вам показалось, что вы недостаточно "отработали" на съемке/показе?

Да, конечно. Обычно я наслаждаюсь процессом и выкладываюсь по-полной, пока команда не получит нужный результат, но все же порой случается, что у меня температура, простуда или же любое другое болезненное состояние, а работать все равно нужно, даже через "не могу". Если визажист/стилист/фотограф может быть уставшим, не выспавшимся/больным этого никто не увидит, то модель ведь всегда в кадре, и у неё ни в коем случае не должно быть "пустых, уставших" глаз. Ведь вся магия, вся история создаётся вокруг модели, с её участием, поэтому, приходится работать через боль, кровь и пот, никак не показывая этого в кадре. В такие моменты болезни или плохого самочувствия, я работаю по возможному на тот момент максимуму, но все же потом думаю, что могла ведь лучше.

16. Боитесь ли вы остаться без работы? Если да, то что будете делать?

Не боюсь. Пока у меня есть мои знания, опыт и мозги - без работы не останусь. Тем более, я начала моделинг только после получения высшего образования - это было главным условием семьи. Думаю, мое высшее образование в Дипломатической Академии при МИДе КНР в Пекине, и знание 5 языков не дадут пропасть.

Если мы говорим о "модельной работе" - жизнь после моделинга не заканчивается, и в мире столько всего интересного, что можно и нужно попробовать. Почему и чего бояться? Бояться нужно себя, своего бездействия - плыть по течению без желания развиваться. Сейчас я нашла себя в модной индустрии, которая приносит мне настоящее удовольствие, и я счастлива, что отношусь к тому проценту, который делает то, что любит и не ходит на "нелюбимую работу".

17. Как изменилось представление об идеальной модельной фигуре в индустрии?

Если говорить по факту, то требования до сих пор те же. Как бы не внедрялись понятия "дайверсити" и "боди позитива", они пока на этапе зарождения, скорее какие-то исключительные случаи нежели рабочая норма.

Есть параметры по которым вы должны подходить, чтобы работать успешно. Это не мнимые 90-60-90, как все привыкли думать, а меньше. Самое важное и критичное для модели - бедра. Они должны быть от 86 до 88-89 см в идеале. Могут простить погрешности в размерах талии и груди, но вот бедра всегда должны быть "в форме", так дизайнеры шьют все по тем же меркам, как и раньше - на высоких и худых и если быть не в параметрах, то есть риск просто не влезть.

18.Сколько часов в неделю вы тратите на саморазвитие в своей профессии, кроме самих заказов?

У меня очень гибкий и нестабильный график, как появляется свободное время - провожу его с максимальной пользой для себя.