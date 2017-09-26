Смотрим вместе: Онлайн трансляция показа Dior

Cегодня официально стартовала завершающая и самая главная Неделя моды – Парижская. Открывать ее доверили молодому французскому дизайнеру Jacquemus, чей показ прошел в музее Пабло Пикассо. Также самыми ожидаемыми шоу станут показы Наташи Рамсей-Леви для Chloé и Клэр Уэйт Келлер для Givenchy. Наташа пришла из Louis Vuitton на смену Клэр Уэйт Келлер. По традиции все ждут шоу, которое готовят Dior во главе с Марией Грацией Кьюри.

На своем посту дизайнер отвечает за сезонные и кутюрные женские коллекции, а также за линию аксессуаров. Демонстрацию коллекции Dior в режиме реального времени можно будет посмотреть на Buro 24/7 сегодня в 18.о0 по времени Астаны.