Кажется, что в эпоху карантина наступил золотой час электронной коммерции. Сайты по доставке продовольственных или лекарственных товаров не справляются с количеством заявок, но что происходит с теми e-commerce проектами, которые не предоставляют важнейших для жизнеобеспечения продуктов? Мы поговорили с крупнейшими игроками рынка онлайн-шопинга в том числе и в Казахстане, и узнали, что происходит с ними сейчас.

Когда дело касается онлайн-присутствия, большинство брендов на рынках Европы и Америки до сих пор рассматривают онлайн-продажи как второстепенный источник дохода. По расчетам Bank of America, только 10% товаров из люкс-сегмента продавалось онлайн в 2019 году, но уже к концу этого года процент может вырасти до 15 - с учетом всех флуктуаций рынка на фоне коронавируса, о котором писалось в отчете McKinsey. Почему крупнейшие марки до сих пор игнорировали диджитал? Индустрия моды очень зависит от клиентского опыта: совершая покупку, человек получает не только качественный товар, но и уровень сервиса, определенный статус, историю, к которой он может считать себя причастным. Такой уровень взаимодействия и интеграции пока что возможен только в офлайн-сегменте. Поэтому марки уровня Chanel до сих пор сопротивляются онлайн-коммерции, а бренд Celine под руководством Фиби Файло до последнего сопротивлялся даже появлению Инстаграм-аккаунта. До этого момента процент онлайн-продаж в индустрии моды был ничтожно мал, а многие онлайн-рителейры и вовсе продемонстрировали свою убыточность в сфере сегмента люкс.

С другой стороны, китайский рынок (который считается ключевым для модных товаров) невозможно представить без онлайн-коммерции, которая переживает бум и не планирует снижать обороты во время кризиса. Данные из Китая свидетельствуют о том, что потребители там все чаще используют цифровые решения для покупок, развлечений и коммуникаций. Например, в Китае стали невероятно популярны прямые трансляции на WeChat или Yizhibo, которые фактически превратили пустые магазины люксовых брендов в виртуальные торговые площадки. Эти площадки предлагают устраивать торговый лайвстрим, и за период карантина количество китайских брендов, организующих прямой эфир на Taobao, выросло на 700%.

Итак, с одной стороны кризис простимулировал развитие диджитал-каналов, а с другой стороны, сегодня покупательская способность упала в несколько раз. Мы решили поговорить с представителями онлайн-магазинов на рынке СНГ и узнать, как у них обстоят дела сейчас.

Мольдер Рысалиева, генеральный директор Lamoda.kz

Нынешний кризис в стране существенно отличается от предыдущих и характеризуется двумя ключевыми факторами: девальвацией и эпидемией коронавируса. И эти два события нельзя разделить, а их влияние на экономику в целом и на рынок фэшн, в частности, предсказать очень сложно. Но мы видим, что казахстанцы стали больше делать покупки онлайн. В первую очередь — это продукты питания и товары первой необходимости. Если говорить про одежду, то предыдущие кризисы всё же показывают, что люди скорее продолжат покупать вещи, но их фокус сместится в сторону базовой одежды, которая необходима на каждый день. Скорее всего, ультрамодные или дорогие вещи сейчас уйдут на второй план и вернутся обратно через какое-то время после окончания карантина. Людям нужно будет восстановиться. Не исключено, что пройдет несколько лет, прежде чем общий фэшн рынок (онлайн + оффлайн) в Казахстане восстановится до уровня 2019 года.

В этой ситуации для нас есть как положительные моменты, так и отрицательные. Безусловно, рисков сейчас немного больше. Например, возрастает цена логистики из-за огромного вида ограничений и срочно принимаемых решений. Что касается нашего основного ассортимента, мы приняли решение предложить все новые коллекции по старым ценам до курсовых изменений. Так как понимаем, что покупательская способность снижается и в этом большой риск для нас, как для бизнеса. Но мы видим возможности в большом притоке спроса в онлайн. Больших изменений в поведении клиентов мы не наблюдаем. Тем более нужно учитывать тот факт, что ЧП было объявлено в середине марта, когда в большинстве городов Казахстана было ещё холодно, и не все пользователи успели купить себе демисезонные вещи. Поэтому люди продолжают покупать на Lamoda товары, связанные с модой и образом жизни. Среди наиболее часто заказываемых на площадке товаров традиционно лидируют товары из категории спортивной одежды и обуви. Однако, мы уже видим начавшееся за последние полторы недели перераспределение спроса и активный рост таких категорий как, например, бьюти-категория, игрушки и товары для дома. В прошлые выходные среди товаров для дома чаще всего заказывали постельное белье и тапочки, а лидером стали детские конструкторы Lego.

Несмотря на официальные заявления с разъяснениями от властей, сложностей возникло очень много с самого первого дня объявления ЧС, как на границе с Россией, так и на границах регионов, где объявляли карантин и закрывали города. На прошлой неделе была приостановлена доставка в Алматы из-за запрета в передвижениях по городу. Скоро эта ситуация должна решиться, и наши торговые представители начнут работу в обычном режиме. На каждое новое ограничение мы находим альтернативные пути, чтобы довезти заказы до клиента.

Жозе Невеш, основатель онлайн ритейл-платформы Farfetch

Когда я запустил Farfetch, на дворе был октябрь 2008 года. Две недели спустя Lehman Brothers рухнул, вызвав лавину, которая привела к Великой рецессии. В течение того сложного экономического периода стало ясно, что миссия Farfetch выходит за рамки платформы для продажи, и что, соединяя производителей моды с потребителями по всему миру, мы даем возможность небольшим розничным торговцам сохранять навигацию в неспокойные времена.

Когда потребитель видит продукт на Farfetch, 85% времени эта вещь доступна от нескольких продавцов, что позволяет отправлять ее из разных стран. Это делает нашу модель бизнеса более долговечной, чем физическая розничная торговля в текущей ситуации, а также мы находимся в более выигрышной ситуации в отличие от других игроков e-commerce, которые обычно полагаются на физические распределительные центры. Однако и мы наблюдаем сбои в нашей цепочке поставок. Сейчас, когда я пишу это, более 200 продавцов находятся в автономном режиме, поскольку они не могут забрать и перенаправить заказы.

Задержки в поставках товаров сезона осень-зима 2020 из-за остановки производства повлияют на уровень запасов наших продавцов. Мы ожидаем увидеть задержки в поставках в бутики. В целом, есть несколько факторов, которые мешают пока увидеть весь объем урона, но мы обещаем делиться с покупателями всей информацией по мере ее поступления.

Хотя мы видим стабильный спрос и даже рост в первом квартале 2020 года, реальность такова, что этих данных все еще недостаточно, чтобы понять, как потребители могут реагировать на длительный карантин и как потребительское поведение восстановится после его отмены. Кроме того, мы не знаем, как экономические последствия повлияют на общие потребительские настроения. Я считаю, что основной урон индустрии роскоши будет нанесен запретом на путешествия, так как для многих люксовых домов это был один из крупнейших каналов сбыта продукции.

Роскошь - это хрупкая экосистема. Небольшие фабрики зависят от небольших брендов. Сообщество Farfetch включает в себя более 1200 продавцов – примерно 700 из них являются в основном небольшими бутиками, которые закупают товар от таких же малых предприятий. Наши бутики-партнеры расположены в более чем 50 странах мира и в совокупности поддерживают 3400 дизайнерских брендов. И для многих из них Farfetch - единственный канал сбыта товаров. Чтобы помочь таким предприятиям справиться с кризисной ситуацией, мы запустили инициативу #SupportBoutiques, которая включает в себя комплекс мер, который помогут бизнесам преодолеть этот период с меньшими потерями.