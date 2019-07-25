Объект желания: украшения из живых цветов и бычков

Украшения - очень личная вещь. Благо, сегодня у нас есть выбор - не только классические украшения от крупных мировых брендов, но и небольшие нишевые марки, которые создают очень необычные изделия в ограниченном количестве. Марка Emily Frances Barett - как раз такая.

Эмили Фрэнсис Барретт - художница и ювелир из Лондона. Она закончила магистратуру в Central Saint Martins и сейчас работает в фонде Sarabande, основанном Ли Маккуином. Ее ювелирные украшения - это настоящие произведения искусства в серебре. "Меня всегда привлекал визуальный сторителлинг, поэтому иллюстрация стала естественным выбором. В Льюисе, где я выросла, есть множество замечательных антикварных лавок, я часто отоваривалась там. Могла часами просматривать коробки с мусором, собирала старые фотографии, журналы, пуговицы, бусы, украшения, ткани - все необычное, что бросалось в глаза. Позже я получила степень по иллюстрации в Брайтонском университете, и к концу второго курса перешла с работы в 2D на 3D. Я начала создавать сет-дизайн и аксессуары для съемок, делать реквизит. Поняла, что модная индустрия меня увлекает, и решила продолжить образование - выбор пал на Central Saint Martins. Там я поняла, что украшения - это моя страсть" - рассказывает художница.

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После Central Saint Martins молодую художницу с необычными работами заметили в Sarabande - фонде, основанном Ли Маккуином незадолго до его смерти. Этот фонд помогает молодым дизайнерам и художникам с продвижением, предоставляет стипендии и воркшопы. Среди патронов этого фонда - Эндрю Болтон, Тим Бланкс, Наоми Кэмпбелл и Ник Найт. Благодаря фонду Эмили Фрэнсис стала известна в модных кругах.

Самые популярные ее работы - живые цветы, запечатанные в смоле и обрамленные в серебро. В своих работах художница любит экспериментировать с разным восприятием красоты: красивы ли высушенные цветы, могут ли цветы быть вечно живыми, если они останутся в камне? Помимо этого, Баретт заливает смолой и такие предметы как обычные бычки от сигарет, из которых потом делает серьги и кулоны - еще одно знаковое для бренда украшение. Все украшения можно приобрести на сайте, цена начинается от 100 фунтов.