Объект желания: сумка-тарелка Jacquemus

Вчера вечером недалеко от Марселя прошел показ Jacquemus, который теперь проходит вне официального расписания всех недель моды. Год назад дизайнер отказался от большинства обязательных мероприятий и решил показывать мужские и женские коллекции одновременно два раза в год. И очевидно, что прошедшее вчера событие, которое онлайн посмотрели 12 тысяч человек (а это в десятки раз больше, чем количество зрителей на грустной лондонской неделе моды онлайн), станет одним из главных событий прошедшего модного сезона, основательно скорректированного пандемией.

Свое шоу дизайнер анонсировал фотографией сумки-тарелки. Очевидно, что хитроумная вариация на корзинку была вдохновлена темой пикника - сам показ проходил в огромном ржаном поле, модели вышагивали по подиуму из парусины, а гостей на показе разделяли ржаные столпы. Непрактичная, но очевидно инстаграмная сумка, сделанная из двух ремней и тарелки стала звездой показа - ее выложили в соцсети практически все немногочисленные гости шоу. Сумкой ее можно назвать лишь условно - в нее не поместится ничего, но такой аксессуар стоит заполучить хотя бы для эффектных фотографий.

Для показа было выбрано огромное ржаное поле недалеко от Марселя - для шоу команда проредила специальные пространства, которые затем эффектно снимали с дрона. И хотя само шоу было названо L'Amour, Симон Порт в большей степени вдохновлялся романтичными прогулками и пикниками, которые зачастую устраивают парочки. Атмосфера, музыка, настроение, пейзаж - Жакмюсу в очередной раз удалось уделать всех мастодонтов мира моды (например, тех же Dolce & Gabbana, которые устраивали показ неделей раньше). Дизайнер не делал никаких социальных заявлений (это совсем не в его стиле), не надевал маски на моделей, и даже не пытался напомнить своим шоу о том, что где-то в мире бушует пандемия. Наоборот, все в этом показе было призвано отвлечь внимание истосковавшихся зрителей от проблем и напомнить о мире, где можно пить вино в окружении друзей и сказочных пейзажей южной Франции. Наверное, поэтому глобальный охват его аудитории значительно превысил все суммарные просмотры показов той же лондонской недели моды или кутюрной недели моды. Несмотря на тот факт, что дизайн одежды по-прежнему оставался незамысловатым (кроп-топы с рукавами, платья с асимметричным верхом, широкие льняные брюки на высокой талии, юбки-карандаши, украшенные бисером, платья-миди с разрезами, мужские гавайские рубашки с принтами, а также кроссовки и незабвенные хиты - сумки Chuiquita разных форм и размеров даже в форме ожерелья) ), эстетика и настроение зашкаливали. В этом случае становится понятен глобальный успех Жакмюса - очевидно, что он продает далеко не одежду. Впечатления и кусочек этой самой атмосферы - вот чего страждут его многочисленные фанаты ы разных уголках мира.

Отдельного упоминания стоит и его кастинг. Всегда разнообразный и инклюзивный касательно расового вопроса, в этот раз он стал инклюзивен и для женщин и мужчин другой размерной сетки и гендерной идентичности. На показе появилось несколько моделей М и L размеров, а также трансгендерные модели. Не обошлось без знаменитостей, правда, заполучить звезд вроде Летиции Касты в этот раз ему не удалось, но закрывала показ Анна Иверс, которая уже давно не выходила на подиум.