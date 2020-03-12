Каждая марка мечтает создать культовый продукт - тот, который станет символом марки и, если повезет, останется в истории. В этом плане марка Hermès преуспела дважды - сумка Birkin стала элементом поп-культуры, объектом желания и символом статуса. Еще один символ дома - классический платок-карре, который можно назвать феноменом. С одной стороны, это ремесленные традиции и буржуазное происхождение, с другой - инновации и способность оставаться актуальным.

На инновациях, пожалуй, стоит рассказать поподробнее. С момента своего появления на свет в 1937 году, когда платок-карре набивался еще при помощи деревянной блоковой рамы, квадрат шелка окрашивался одним и тем же способом: краска наносилась на одну сторону так, чтобы за счет впитывания достичь противоположной поверхности. Прохождение свквозь толщу шелка было выверено идеально. Теперь же, напротив, задача заключалась в том, чтобы окрасить шелк не пропитывая его, а едва касаясь. Для решения такой головоломки техническим коллективам пришлось отказаться от наработанных навыков. К тому же, они усложнили себе задачу, добавив одно немаловажное условие - сохранить толщину материала.

Сегодня один платок в среднем разрабатывается 2 года - зависит от количества цветов. Как именно проходит работа над каждый платком, мы рассказывали в отдельном материале. С двусторонней окраской этот процесс стал еще более сложным. Недавно марка выпустила два новых дизайна платка, каждый из которых имеет разную окраску. Первый, напоминающий страницу из комиксов (причем на каждый стороне надписи сделаны на разных языках - на одной стороне на французском, на другой на английском), создавал художник Юго Бьенвеню, специализирующийся на поп-арт изображениях. Еще один вариант с изображением расписных гравюр разработала художница Вирджини Жамен.