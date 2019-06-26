Объект желания: кулон \"Сердце океана\" Vetements

Демна Гвасалия в последней коллекции Vetements в очередной раз напомнил нам о прошлом. Точнее – об одном из наших любимых и культовых для индустрии фильмов конца 90-х – "Титанике". В рамках коллекции он выпустил украшение точь-в-точь повторяющее проклятое колье "Сердце океана", которая носила главная героиня Роуз.

Напомним, что колье сыграло ключевую роль в "Титанике". Фильм начинается с рассказа старенькой Роуз о рисунке, который нашел в сейфе затонушего лазера искатель сокровищ спустя много лет после катастрофы. На рисунке была изображена молодая обнаженная Роуз, но с "Сердцем океана" на груди. Портрет, как мы помним, сделал ее возлюбленный – художник Джек. Собственно, фильм и заканчивается кадром с колье – Роуз выходит на палубу корабля и бросает "Сердце океана" в воду.

Есть теория, что фильм был основан на реальных событиях, и голубой камень в действительности существовал. Однако, доказательства этого сомнительны, всего лишь на словах. Официальные реплики ожерелья могла выпускать и продавать только компания J. Peterman Company. Но самую известную выпустили Harry Winston в 1998 году. В нем на красную дорожку "Оскара" вышла актриса Глория Стюарт, сыгравшая состарившуюся Роуз.

В коллекции Vetements, конечно, неофициальная копия "Сердца океана", но похож аксессуар точь-в-точь на оригинал. Когда он поступит в продажу: сколько будет стоить – пока неизвестно. Но как его носить, уже известно. Берем пример с Оьги Карпуть, которая уже носит колье с простой белой майкой.