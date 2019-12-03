Объект желания: ожерелье-трансформер Damiani

В этом году итальянская марка Damiani празднует свое 95-летие. В честь этого события бренд запланировал несколько событий, которые проходили в течение года. Один из них - перевыпуск знаковой для бренда коллекции Belle Époque лимитированным тиражом.

Главный элемент коллекции - ожерелье-трансформер с кулоном в форме креста в радужной гамме. Кулон имеет съемную рамку, которая повторяет его форму и при желании становится менее громоздким. Версию без рамки можно носить на повседневной основе, а в полной комплектации он превращается в вечернее украшение. Цепочка изготовлена из желтого золота, а сам кулон украшают белые, желтые, розовые и синие сапфиры. Все камни имеют огранку "принцесса".

Всего коллекция выпущена ограниченным тиражом в 95 украшений, которые будут доступны в бутиках Damiani, а также на сайте Damiani.com.