В этой рубрике мы рассказываем про необычные, порой странные, но неизменно интересные предметы, которые привлекают наше внимание. Сегодня мы говорим о казахстанской марке украшений Jol Jol, вдохновленной маршрутами алматинских автобусов.

Создатели бренда раньше никогда не работали с украшениями, и более того, никогда не имели отношения к этой индустрии. Дильда Рамазан и Роман Барабанов вместе работают в фонде Urban Forum Kazakhstan, где Дильда курирует проекты, а Роман работает специалистом по городскому транспорту. "Во время пандемии мы, как и все, работали из дома. Для контента для соцсетей мы с коллегами решили сделать мини-проект - как изменились наши социальные маршруты во время карантина. Дом-аптека, дом-магазин - вот так выглядела схема у большинства. Рома визуализировал эти карты, и мне очень понравилось, как графично эти линии выглядели на бумаге. Я еще тогда задумалась, что из этого рисунка получились бы отличные серьги. Я пошутила насчет этого, но Рома задумался серьезно" - говорит Дильда.

Где-то через месяц Роман уже всерьез предложил Дильде заняться украшениями, созданными по мотивам маршрутов. Ребята взяли за основу маршруты автобусов, которые курсируют по Алматы. Рассматривали около 20 вариантов, но в итоге остановились на семи - их рисунок выглядел наиболее интересно. Это стали маршруты общественного транспорта №30, 31, 32, 25, 18, 17, 14, которые затем превратились в моносерьги, каждая размером примерно 7 на 4 сантиметра. Название, наверняка, знакомо каждому алматинцу, который хоть раз бывал на рынке - обычно, именно его кричат продавцы с тележками, чтобы попросить людей расступиться.

Маршрут №30

За реализацией создатели обратились к ювелиру Дулату Ашимову, которого знали по предыдущим творческим проектам. Дулат известен тем, что работает с необычными форматами. Вместе они решили сделать коллекцию украшений из латуни - Дильде приглянулся цвет металла, также для создателей было важно сохранить доступную цену украшений. Первая партия была готова уже в июле, но из-за пандемии съемки приходилось постоянно переносить. В конце концов фотосессию удалось провести в августе совместно с фотографом Балнурой Нусиповой, которая предложила сделать фото на старых советских автобусных остановках, которых осталось совсем мало.

7 августа запустился аккаунт @joljoljwlry - эту дату можно считать днем основания бренда. Через несколько часов после запуска первая партия была раскуплена, уже сделали две дополнительные, сейчас готовится еще одна. "На самом деле, мы не ожидали что дело пойдет так. Мы вообще ничего не ожидали, но сейчас понимаем, что надо развивать идею - тем более что нам начали поступать предложения о сотрудничестве. Но хотелось бы развивать проект не в коммерческом направлении, а скорее, в социальном" - рассказывает Дильда.

Фотографии на фоне: Ильяс Аубакиров

Маршрут №25