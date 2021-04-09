Объект желания: духи с запахом произведений искусства

Уже год мировая культура находится находится в бедственном положении - театры, галереи, музеи и концерты кажутся чем-то далеким и нереальным. Несмотря на то, что вакцинация набирает обороты, о полном возврате к прошлому говорить пока рано. Восполнить пробел в культурной жизни можно интересным способом - с помощью парфюмов, посвященным музеям и отдельным произведениям искусства.

Идея создать аромат, отображающий то или иное место или произведение, появилась еще до пандемии, но получила активное развитие в последний год. В конце 2019 года Лувр совместно с парфюмерной компанией Officine Universelle Buly выбрал восемь парфюмеров и дал им задание: найти одну работу из коллекции Лувра и создать соответствующий ей аромат. У мастеров был полный карт-бланш: никаких ограничений в стоимости или материалах. Селекцию прошли три скульптуры и пять полотен: "Купальщица Вальпинсона" и "Большая одалиска" Жана Огюста Доминика Энгра, "Беседа в парке" Томаса Гейнсборо, "Засов" Жана-Оноре Фрагонара, "Святой Иосиф" Жоржа де Латура, "Нимфа со скорпионом" Лоренцо Бартолини, "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская" – работы древнегреческих авторов. И хотя планировалось, что коллекция будет лимитированная, повышенный интерес к ней в 2020 году замотивировал создателей сделать ее постоянной. Сейчас аромат можно купить на сайте, и обойдется он в 150 евро. Конечно, понять, что именно за аромат скрывается под крышечкой, сложно, но Buly - старейшая марка-производитель парфюмерии - ей можно довериться.

EAU TRIPLE LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE

Другая марка, полностью посвятившая себя ароматике места, называется Fleurs de l'Art. Этот бренд появился в начале 2020 года и позиционирует себя как атмосферный парфюм. Производство находится в Грассе, парфюмерной столице мира, а сама марка - абсолютно парижская. Сейчас в их коллекции всего три парфюма, каждый посвящен определенному месту и художнику. Самый первый вдохновлен "Танцовщицами" Эдгара Дега и музеем Орсе. Второй посвящен Клоду Моне и его поместью в Живерни, где он создал самые известные свои работы. Третий - еще одно посвящение Клоду Моне и его знаменитой серии водяных кувшинок, которые сегодня находятся в музеях Америки и Франции. Эти парфюмы обойдутся дешевле - флакон стоит 78 евро, доставка совершается по всему миру.