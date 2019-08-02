Объект желания: брошь с Ромео и Джульеттой от Van Cleef & Arpels

Шекспировская пьеса "Ромео и Джульетта" остается неиссякаемым источником вдохновения для творцов всех мастей - режиссеров, художников, поэтов, дизайнеров и ювелиров в том числе. Например, сейчас над современной постановкой классического балета работает Бенджамин Мильпье - танцор и хореограф, бывший руководитель балетной труппы Парижской оперы. Инициативы Мильпье активно поддерживаются брендами, в частности, ювелирной маркой Van Cleef & Arpels. Так, бренд выпустил целую коллекцию украшений, посвященнных знаменитой истории любви.

Самой примечательной частью коллекции можно назвать брошь Balcone, на которой влюбленные изображены на известном балконе. Их объяснение в любви - одна из кульминационных сцен в пьесе Шекспира. Дизайн украшения дословно воссоздает место, где влюбленные обменялись клятвами: с бриллиантового балкона спускается изумрудно-цаворитовый плющ. Сами фигурки влюбленных, выполненные из розового золота, изображены на оборотной стороне броши. Брошь выполнена с невероятным вниманием к деталям - окно и балкон полностью инкрустированы драгоценными камнями даже с невидимой, оборотной стороны.

Помимо броши в коллекцию вошли более ста украшений фигуративного и абстрактного дизайна - все они так или иначе вдохновлены сюжетом, атмосферой или персонажами пьесы. Есть изделия, которые дословно изображают героев, как например, две броши "Ромео и Джульетта", где фигурки выполнены из белого и розового золота. Ключевыми оттенками стали красный и синий, которые символизируют гербы двух семей Монтекки и Капулетти. Также в коллекции много лилового, как символ финального единения семей.

Ювелиры проработали все детали. Например, браслет с аквамаринами вдохновлен фонтанами Вероны, сотуар с изумрудом напоминает традиционные украшения женщин того периода, а серьги Kiss at the Balcony с рубинами отсылают одновременно к картине "Поцелуй" Пабло Пикассо и к той самой сцене на балконе.