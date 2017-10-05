Vogue Italia вышел с 73-летней моделью на обложке

Октябрьский выпуск итальянского Vogue выйдет с тремя обложками 73-летней Лорен Хаттон авторства Стивена Кляйна. Новый номер редакция назвала Timeless Issue, и посвящен он женщинам старше 60 лет. Таким образом, Лорен Хаттон, которой через месяц исполнится 74 года, станет самой взрослой женщиной, когда-либо появившейся на обложке Vogue.

Главный вопрос, которым задаются редакторы в октябрьском выпуске: "Наступило ли время женщины в возрасте в моде?" "Ответ: "Да". Многие показы и рекламные кампании подтверждают это. Похожий вопрос можно задать про миллениалов: "Спасут ли они моду?" Мы – за разнообразие. Пола, возраста, национальности. Никто не должен чувствовать себя исключенным из общества", – говорит главный редактор Vogue Italia Эмануэль Фарнети.

Лорен Хаттон, на счету которой 27 обложек американского Vogue и 13 обложек версий журнала в других странах, говорит, что эта, последняя, позволила ей почувствовать себя нужной. "Я думала об этом некоторое время. Но чтобы это стало реальностью, потребовалась смелость Vogue Italia. Эта обложка может изменить общество, потому что она показывает энергичную, привлекательную и яркую женщину моего возраста, которая все еще смеется".