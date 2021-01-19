Сегодня в Париже стартует мужская неделя моды - живых показов пока не предвидится, но за прошедшие несколько месяцев марки сумели приспособиться к новому режиму работы. Их основной способ презентации - видеолукбуки и приватные встречи по записи. Основной удар пандемия нанесла по совсем молодым брендам, которые потеряли большую часть аудитории журналистов и байеров, приезжавших на крупные имена и мимоходом просматривавших многообещающих новичков. В то же время диджитал расписание позволило вместить большее количество новых дизайнеров. В сегодняшней подборке мы решили рассказать о мужских марках, которые однозначно заслуживают внимания.

Bluemarble

Французский бренд Bluemarble был основан Антони Альваресом всего два года назад, но уже два сезона он представлен в официальном расписании Парижской недели моды. В отличие от большинства коллег, Антони создает жизнеспособные вещи - в основном это то, что можно увидеть сегодня в любом мужском гардеробе. Парки, рубашки, свободные штаны и брюки, свитшоты. Энтони увлекается скейтбордингом, поэтому его одежду можно назвать износостойкой - ей не страшны падения, удары и трение. Также Энтони принял решение придерживаться разумной ценовой политики - средняя цена за вещь колеблется в районе 200 евро. Внимание стоит обратить хотя бы ради оригинальных принтов, которые Энтони, как бывший художник, создает самостоятельно.

LGN Louis Gabriel Nouchi

Луи Габриэль Нучи - один из старожилов мужской недели моды, но эта марка остается "своей" в узком кругу почитателей. Нучи также предпочитает создавать приспособленные для жизни варианты, поэтому среди его аудитории много тех, кого вряд ли назовешь жертвой моды. Классические, хорошо скроенные силуэты, неброские цвета и небольшие детали, которые обнаруживают портновское мастерство - то, что качественно его выделяет. Также для Нучи важно взаимодействие с другими видами искусств. Последнюю коллекцию он посвятил Альберу Камю. В ней доминировал принт, идеально подходящий главному герою книги, которую все модели держали в руках.

Namacheko

Особый интерес в этом случае представляет происхождение основателей бренда. Брат и сестра Дилан и Лезан Лур родились в Ираке, в курдской семье, а позже их семья сумела бежать в Швецию. В 2017 году брат и сестра, дизайнеры-самоучки, основали марку Namacheko, которая стала для них возможностью порефлексировать на тему идентичности, культурных кодов и происхождения. В основе их коллекций лежат личные истории, которые они рассказывают посредством андрогинной одежды, созданной с настоящим портновским мастерством.

Phipps

Cвою марку Спенсер Фиппс - высокий рыжеволосый американец - основал в 2018 году. Родившись в Сан-Франциско в середине 80-х, Спенсер вырос в среде, которая воспитала в нем любовь к природе еще до того, как это стало популярным. Окончив Parsons, где он был назван дизайнером 2008 года, Спенсер устроился в Marc Jacobs, чтобы проработать там семь лет, прежде чем отправиться в Антверпен. Там он стал первым американцем в команде Дриса ван Нотена. Но его не оставляла идея создать по-настоящему американский бренд, который будет рассказывать историю Северной Америки через высокое портновское искусство. Возвращаясь к своим корням, он запустил одноименный бренд в 2018 году, выбрав своей целью ответственное развитие марки и желание показать современную американскую ремесленную культуру.

Botter

Основатели марки Botter - семейная пара Рушеми Боттер и Лизи Херебрю. Рушеми вырос на Кюрасао, острове, принадлежащем Нидерландам. Высшее образование он получал в Амстердаме, где и встретил Лизи. Позже их пути разошлись, когда он отправился учиться в Академию изящных искусств в Бельгию. Но после учебы он решил вернуться в Голландию, где при поддержке Лизи он основал собственную марку. Сейчас пара - полноправные создатели бренда, где Рушеми отвечает за дизайн, а Лизи за прототипирование. Их работы отличает нарочито простая, но идеально скроенная одежда. С недавних пор семейный дуэт отвечает и за старейший французский дом Nina Ricci.