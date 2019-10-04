Новые модные профессии: кто еще есть в моде кроме моделей, дизайнеров и стилистов?

Когда мы задумываемся о карьере в мире моды, в голову приходят, клишированные, в общем-то картинки - модный редактор, стилист, модель или дизайнер. Но мода, как и любая индустрия, куда более разнообразна. И те звездные модели, фотографы, дизайнеры и журналисты - лишь "верхушка" айсберга, ее медийные герои, о которых снимаются книги вроде "Дьявол носит Prada". Сегодня мы решили рассказать о других, новых и не очень, профессиях, без которых индустрия не могла бы существовать.

Инфлюенсер-агент

Сегодня блогеры уверенно отвоевывают маркетинговые бюджеты у традиционных медиа. Сегодня уже большинство компаний, от люксовых до масс-маркет, делают ставку на инстаграм-инфлюенсеров, доверяя им рекламу практически всего - от секс-игрушек до дорогих сумок и автомобилей. Но крупным корпорациям неудобно работать с инфлюенсерами напрямую - возникают проблемы юридического и финансового характера. Блогеру, как и актеру, нужен агент, который решает эти вопросы. И одной из первых эту систему работы поняла Эмбер Венз Бокс, рыжеволосая жительница Далласа, которая завела свой первый блог еще в 2010 году. Позже из него выросла компания RewardStyle, которая помогает брендам находить инфлюенсеров и работать с ними. За семь лет стартап разросся настолько, что сейчас у него есть представительство в семи странах мира, 250 сотрудников и более 4500 клиентов. В прошлом году объем розничных продаж стартапа достиг 1 миллиарда долларов.

HR-специалист

Рекрутеров и специалистов по персоналу не назовешь новой профессией, но, пожалуй, именно эти люди решают ключевые вопросы индустрии. Многие становятся звездами только благодаря их решениям - самые важные назначения проходят через экспертов по рекрутингу и часто их называют "вершителями судеб". Один из качественных примеров - Флориана де Сен-Пьер. После изучения финансов в школе ESSEC Флориана устроилась в LVMH, где занялась брендом Dior, который на тот момент находился в худшем своем положении (на дворе был 1984 год). По всему миру под этим брендом с помощью лицензией продавались сотни товаров низкого качества, которые сильно ухудшали имидж марки. За шесть лет Флориана провела полную реструктуризацию марки, поставила ее на ноги при поддержке Бернара Арно и ушла из конгломерата. В 1990 году она основала свою рекрутинговую компанию Floriane de Saint-Pierre et Associés, и с тех пор ее называют "одним из самых сокровенных секретов отрасли". Именно Флориана проложила дорогу молодому Киму Джонсу (который сейчас заправляет в Dior Homme), привела Франциско Косту в Gucci, порекомендовала Кристофера Бейли в Donna Karan, свела Эльбера Эльбаза и Lanvin, и устроила карьеру Алессандро Микеле в Gucci. А еще много лет занималась выстраиванием стратегий в Gucci и Saint Laurent.

Разработчик новых материалов

Индустрия люкса, какой считается мода, никогда не была бы таковой, если бы не материалы. Кожа, органза, шелк, натуральный хлопок, тафта, шерсть - все эти ткани использовались производителями одежды чуть ли не с древних времен, и очевидно, что в ХХI веке им необходимо искать альтернативу. Тем более что самые дорогие и престижные материалы - кожа и мех - постепенно выходят из употребления в виду своей неэтичности. Так на сцену выходят биоинженеры вроде Андраса Форгакса, венгерского разработчика, сумевшего создать новую кожу биокожу, аналогичную животной. Андрас закончил Гарвард, позже получил MBA и основал свой стартап Organovo, спроектировав аналог человеческой кожи. Этот стартап изначально предполагался для фармацевтических компаний, чтобы помогать им тестировать новые продукты. Сейчас среди его клиентов есть конгломераты типа L'Oreal. А недавно он запустил новое направление, которое позволяет создать биокожу, которая не будет уступать своим натуральным аналогам - и у него уже готовы контракты со спортивными и люкс ретейлерами.

Кастинг-директор и советник по этичным вопросам

Кастинг-директора также нельзя назвать "новичком" в модной индустрии. Но сегодня его функции расширяются. Сегодня это не только человек, который подбирает моделей для рекламной кампании и показов и следит за регулированием финансовой и юридической части, но и тот человек, который помогает подопечным защищать свои права, продвигает разнообразие в индустрии и борется с предрассудками. В сегодняшней среде, полной социальных изменений, такие люди остро необходимы. Так, например, хорошим примером становится Коди Чендлер - основатель первого LGBTQ+ агентства New Pandemics. Он активноп продвигает LGBTQ+ моделей в индустрии, консультирует клиентов по поводу работы и взаимодействием с квир-комьюнити и в целом способствует расширению разнообразия в модной среде. "Я бы хотел помогать людям из моего агентства, но моей главной целью являетс поддержать людей из нашего коммьюнити" - рассказывает Коди.

Предсказатель трендов

Пожалуй, нет ничего более важного и мимолетного в моде, чем тренды. Но каждый сезон сотни, если не тысячи аналитиков по всему миру, выстраивают стратегии, основанные на больших данных и определяют, что и как мы будем покупать. Эту профессию также нельзя назвать модной, скорее, она выходит за рамки моды как таковой и открывает новые перспективы для индустрии. Одним из самых уважаемых тренд-предсказателей в мире моды (и не только ее) считается Ли Эделькоорт - основатель агентства Trend Union и декан факультета гибридного дизайна в Parsons. Ее агентство работает с 1975 года и консультирует такие бренды как Gucci, L'Oréal, Estée Lauder и Lancôme. В 2016 году Ли представила свой антимодный манифест, в котором рассказала об основных проблемах индустрии (например, о проблеме того, что все дизайнеры ищут вдохновени в прошлом) и стратегию их решения.