Кто будет отвечать за модную индустрию в 2020 году? Знакомимся с новыми именами

Если вы прочитаете хоть одну статью прошлого года, посвященную модной аналитике, почти наверняка вы встретите там термин 'musical chairs' - игра, когда участвующие пересаживаются на разные стулья пока играет музыка. Так критики описывают ситуацию, сложившуюся в модной индустрии, когда известные дизайнеры просто переходят из бренда в бренд, меняясь местами. Недавно самое влиятельное издание о моде The Business of Fashion собрало список пока неизвестных широкой публике дизайнеров, которые смогут изменить эту ситуацию - они учитывали их предыдущие успехи, и исходя из этого прогнозировали их будущее. Также критики учитывали тот факт, что немногие стремятся стать креативными директорами - зачастую эта должность становится верхней точкой в карьере, и после нее будущее туманно. Особенно учитывая тот факт, что сегодня максимальный срок для глав домов всего лишь три года - почти как в романе Бегбедера.

Илария Икарди

Иларию Икарди прочили в кресло главы Celine, где она работала с 2008 по 2013 год в качестве дизайн-директора под руководством Фиби Файло. Вместо этого Икарди, которая начала свою карьеру с семилетней работы в качестве старшего дизайнера в Yves Saint Laurent, осталась в Victoria Beckham. В качестве нынешнего директора по дизайну она сыграла решающую роль в формировании эстетики бренда, который можно описать как 'celine-esque'. Интерес к ее персоне в этом году более чем вероятен, учитывая слухи о скором закрытии марки Victoria Beckham из-за неприбыльности.

Эдриан Аппиолаза

Эдриан Аппиолаза

Эдриан Аппиолаза долгое время работал в Chloé, в тот период, пока там была Фиби Файло. После был недолгий период в Louis Vuitton и Prada, после чего Аппиолаза вернулся в Chloé в качестве дизайн-директора под руководством Клэр Уэйт Келлер. Сейчас он возглавляет женскую команду ready-to-wear в Loewe в качестве дизайн-директора. Его имя неизвестно широкой публике, но о нем писали в The New York Times как о самом многообещающем инсайдере индустрии еще в 2015 году.

Мартина Тифенталер

Мартина начала свою модную карьеру в качестве дизайнера женской одежды в Maison Martin Margiela. Известно, что именно она работала над коллаборацией H&M 2012 года. Там она познакомилась с Демной Гвасалией, за которым последовала в Louis Vuitton, а после и в Balenciaga в 2017 году. Как дизайн-директор мужских и женских коллекций, сумок, обуви, аксессуаров и очков, она играет решающую роль в бренде. Более того, она занимается креативной стратегией бренда, стратегией устойчивого развития, а также контролирует все рекламные компании марки. Теперь вопрос только в том, готова ли она выйти из тени Гвасалии и начать собственную карьеру.

Иван Мисплер

Иван Мисплер

Иван Мисплер - один из самых взрослых участников этого списка. Ему 51 год, и свою карьеру он начинал еще в модном доме Claude Montana. У него огромный опыт работы - он успел поработать в Prada, Gucci, Chloé и Céline, а также какое-то время занимал должность креативного директора Diane von Furstenberg, но очень быстро ушел оттуда. Сейчас он занимает должность дизайн-директора кутюрных коллекций Valentino. Знаменитые платья в окружении облака лепестков, которые стали интернет-сенсацией в прошлом году, - его рук дело.

Фабио Замбернарди

Замбернарди - нынешний дизайн-директор Prada и Miu Miu, эту должность он занимает 18 лет. Большую часть своей карьеры Замбернарди провел в Prada Group. Сегодня он работает вместе с Миуччей Прада над коллекциями и отвечает за все аспекты, связанные со стратегией, исследованиями, имиджем продукта и развитием. Впрочем, глядя на это долгосрочное сотрудничество, трудно представить, что Замбернарди может кардинально сменить работу.

Матье Блази

Матье Блази

Выпускник бельгийской школы моды La Cambre, Блази сразу после выпускного устроился в Raf Simons в 2007 году, где он проработал до 2011 года. После чего он перешел в Maison Martin Margiela, где стал дизайн-директором коллекции Artisanal couture, а затем и коллекций ready-to-wear. В конце 2015 года Блази присоединился к Céline в качестве старшего дизайнера, но очень быстро перешел в Calvin Klein под крыло Рафа Симонса. В 2019 он покинул американский бренд одновременно с дизайнером. Сейчас критики ему прочат успешную карьеру, учитывая его опыт в брендах, рассчитанных на интеллектуальную аудиторию.

Фрэнсис Хауи

Фрэнсис окончила магистратуру по направлению женской одежды в Central Saint Martins в Лондоне в 2006 году, где она училась у влиятельной Луизы Уилсон. Сразу после окончания она начала работать ассистентом Альбера Эльбаза по дизайну в Lanvin, где оставалась до 2009 года. Сразу после этого она перешла в Stella McCartney в 2009 году, где в настоящее время является дизайн-директором женских коллекций. В прошлом году марка Stella McCartney привлекла внимание LVMH (они приобрели миноритарный пакет акций), поэтому логично ожидать структурных изменений в бренде.

Майкл Райдер

Райдер провел четыре года в Balenciaga в качестве старшего дизайнера под руководством Николя Жескьера, а позже присоединился к Céline, где провел почти девять лет с Фиби Файло. После ее ухода он не оставался долго без работы: в 2018 году он стал старшим вице-президентом Ralph Lauren Polo, где ему было поручено поднять продажи миддл-прайс сегмента. Он единственный участник этого списка, который сменил творческую карьеру на корпоративный сегмент.