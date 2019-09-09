Новое имя в моде: Thebe Magugu

Традиционно в начале сентября проходит финал LVMH Prize - самый престижный в мире конкурс молодых дизайнеров, победитель которого фактически получает билет в индустрию. В разное время его победителями и финалистами становились уже хорошо известные и популярные сегодня бренды Marques' Almeida, Jacquemus, Vejas, Marine Serre и Vetements. В этом году награду в 300 000 евро и кураторство от профессионалов конгломерата получил 26-летний дизайнер из Южной Африки Тэбе Магугу.

Победа Тэбе - историческая. Он стал первым африканским дизайнером, выигравшим этот престижный приз. Его кандидатура была выбрана из восьми финалистов, среди которых также был африканский бренд Kenneth Ize от нигерийского дизайнера Кеннет Изедонмвен. Шесть других марок представляли Кунихико Моринага из Anrealage, Бетани Уильямс и Эмили Адамс Боде из Bode, Хед Майнер и Спенсер Фиппс из Phipps и Стефан Кук и Джейк Берт из Stephan Cooke. Решение принимало жюри в составе Криса Ван Аша, Марии Грация Кьюри, Джонатана Андерсона, Николя Гескьера, Марка Джейкобса и Клэр Уайт Келлер вместе с основательницей премии Дельфин Арно и управляющими директорами LVMH Жан-Полем Клавери и Сидни Толедано.

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История бренда удивительна во многих аспектах. Свою марку он основал в 2016 году, сразу после окончания школы моды LISOF в Йоханнесбурге. Сейчас его производство и студия находятся там же. Более того, студией дизайнера служит его собственный дом - пока что объемов производства не хватало на покрытие отдельного здания. "Впервые с момента основания марки я понимаю, что могу вздохнуть спокойно. Мне бы хотелось наконец нанять побольше людей и найти собственную студию. Пока что большинство вещей я делаю самостоятельно - веду финансовый учет, делаю выкройки, рассчитываю ткани. Это отнимает много ресурсов и энергии. В то же время, для меня важно не закатывать масштабный показ, а правильно структурировать мой бизнес. Премия поможет сделать это" - рассказывает Тэбе.

Хотя марке Thebe Magugu всего четыре года, дизайнер уже успел сделать вклад в развитие ремесленного промысла региона. Он старается нанимать локальных мастеров, чтобы развивать ремесленничество и редкие техники, которыми славится Южная Африка. Более того, его работу нельзя упрекнуть в несовременности. Сейчас дизайнер пользуется технологией, которая позволяет вшивать чипу в одежду. Просканировав чип с помощью смартфона, покупатель сможет узнать всю предысторию вещи: кем она была сшита, из каких материалов, в каком месте, чем вдохновлялся дизайнер при ее создании. "Мне всегда было жалко, что огромная история создания всегда остается за кадром", - рассказывает Тэбе, - "Теперь у меня есть возможность ею поделиться, и это замечательно".

По словам Клэр-Уэйт Келлер и Марии Грации Кьюри, больше всего в кандидатуре Магугу их впечатлил его профессиональный подход к бренду - не только как к творчеству, но и как к бизнесу. Это и сыграло решающую роль в его пользу. "Важнее всего сейчас для меня - настроить логистику. Это ключевая проблема для Африки и ее региона. Я живу и работаю в Йоханнесбурге, но я понимаю, что не могу пригласить сюда деятелей индустрии, потому что здесь опасно. Посреди дня могут раздаться выстрелы. А для меня важно превратить Thebe Magugu в крупный международный бренд" - делится дизайнер.

Сейчас у дизайнера вышло три коллекции. Основные темы его творчества - женская личность, африканские народные мотивы и история. Жюри также отметили его оригинальный подход к созданию лукбука и стилизации. Например, лукбук коллекции весна-лето 2018 был отснят на пугалах - как матриархальном символе власти и силы.

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Сейчас последняя коллекция Thebe Magugu представлена на онлайн-платформе конгломерата LVMH 24s.com. Здесь можно напрямую приобрести работы дизайнера.