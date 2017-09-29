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Не по сезону: Спортивные кроссовки от Louis Vuitton

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Не по сезону: Спортивные кроссовки от Louis Vuitton

Постепенно крупные модные дома втягиваются в прибыльный мир ритейла кроссовок. Новая модель от Louis Vuitton получила название New Runner. Тканевая поверхность украшена абстрактным узором. После коллаборации с Supreme Louis Vuitton решили на некоторое время отказаться от активного использования логотипа – так New Runner украшены лишь минималистичной литерой V сзади. Также на язычке расположилась тройная V, означающая девиз дома "Volez, Voguez, Voyagez".

Для французского бренда это первые тканевые кроссовки. Они будут доступны в трех цветах – черном, оливковом и оранжевом. Сколько точно будут стоить New Runner, пока неизвестно (ориентировочно – $600), но совсем скоро они должны появиться в официальном онлайн-магазине Louis Vuitton.

Не по сезону: Спортивные кроссовки от Louis Vuitton (фото 1)

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