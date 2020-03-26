Карантин наступил всего неделю назад, но кажется, что он длится вечность. Из-за того что болезнь пока не снижает темпов развития, становится понятно, что дома нам придется провести еще много времени. И чем ответственнее мы будем относиться к социальному дистанцированию, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни. Для того, чтобы сделать самоизоляцию максимально комфортной, важно в первую очередь позаботиться о своем окружении. Одна из важных его частей - одежда.

Если сейчас зайти на глобальный сайт Muji - японского бренда, производящего минималистичные и универсальные товары для дома и одежду - можно понять, насколько вопрос домашней обстановки беспокоит людей сейчас. Дело в том, что сайт временно приостановил прием заказов, так как не успевает справляться с обработкой и доставкой. И это понятно. Если раньше дом был пристанищем, в котором можно было переночевать и принять душ, то с наступлением карантина квартира заменяет нам целый мир. Как сделать его дружелюбным?

Фрилансеры, которые уже давно практикуют удаленку, единогласно советуют: относитесь к дому как к миниатюрной проекции обычного мира. После пробуждения важно не начинать работать из кровати, а следовать своему обычному расписанию - умывание, зарядка, завтрак, и только потом - работа. Важно переодеваться - морально это придает сил, и помогает настроиться на рабочий лад. Даже если вы находитесь дома, и ваша привычная домашняя одежда - это халат и пижама, важно разделять дневные и ночные комплекты (даже если сейчас это смешно звучит), чтобы поддерживать себя в форме и не позволить домашней рутине затянуть.

Сейчас многие бренды сумели сориентироваться и выпустить специальные домашние комплекты - это могут быть обычные трикотажные свитеры, спортивные брюки, шорты, накидки, длинные кардиганы и платья. Также многие задумались и о специальной спортивной одежде. Если вы планируете продолжать заниматься физической активностью дома, правильная форма поможет поддерживать боевой дух. Лучше всего для этих целей сработает обычная форма для йоги - она, зачастую, самая мягкая, не имеет жестких швов и отлично подходит для домашней физической активности. Но также подойдут и классические спортивные костюмы - с штанами-джоггерами и толстовками.

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