Дизайн и мода не существуют сами по себе, их всегда подпитывают значимые социальные, исторические и политические события, а также другие сферы искусств, которые дают им мощный креативный импульс. Так, дизайн регулярно взаимодействует с другими творческими сферами – искусством, кино, литературой и, конечно, музыкой. Сложно вспомнить дизайнера или бренд, который ни разу за свою карьеру не процитировал в работах стилистику определенной музыкальной субкультуры или образ музыканта. Но для некоторых дизайнеров отношения с музыкой стали определяющими: так, на протяжении всей своей карьеры они неизменно вдохновлялись жанром, группой или целым движением. Зачастую такие отношения длиной в жизнь благотворно сказывались на творчестве обоих участников процесса и оставались в истории как значимые союзы. Мы решили рассказать о самых известных примерах.

Вивьен Вествуд и Sex Pistols

Первый человек, чье имя приходит на ум при упоминании словосочетания "мода и музыка", – это Вивьен Вествуд. Дизайнер стала олицетворением панк-рока – в жизни и в моде. Дизайном одежды Вивьен начала заниматься в 1971 году с открытием своего первого бутика Let it Rock в Лондоне. Тогда она меняла название своего магазина каждый раз, когда представляла новую коллекцию. К 1974 году Вествуд окончательно переименовала магазин в Sex и вместе со своим бойфрендом и деловым партнером Малкольмом Маклареном ввела панк-культуру в моду. Пару лет спустя гранд-дама британского дизайна начала одевать группу The Sex Pistols не без помощи Макларена, который работал их менеджером.

Не панком единым: ближе к 80-м Вествуд начала всё чаще эксплуатировать визуальную культуру БДСМ и сделала её центром своих дизайнерских находок. В какой-то степени обилие пирсинга, кожи, обтягивающих силуэтов и разорванных деформированных вещей в панк-стилистике можно считать её заслугой. Так, к концу 70-ых годов Макларен и Вествуд управляли самым успешным модным панк-проектом в мире, создавая его стиль. Благодаря работе Макларена с Sex Pistols, дуэту удавалось пропагандировать панк, тем самым задавая тон музыкальных чартов, телеэфиров и улиц одновременно по всему миру. Правда, это невероятно плодотворное творческое сотрудничество продлилось недолго – всё-таки панк не терпит размеренности и рутины. В разгар американского турне 1978 года Сид Вишес сошел со сцены, и Sex Pistols объявили об уходе. Вскоре после этого Макларен и Вествуд сделают то же самое. К 1984 году пара расстается, и Макларен сосредоточится на музыкальном менеджменте, а Вествуд переключится на высокую моду. Как потом окажется, не зря.

Раф Симонс и Kraftwerk, Daft Punk, berlin rave scene 90s

Будучи главным интеллектуалом от мира мужской моды, Раф Симонс бесконечно переосмысливает в своих работах архитектуру, дизайн, современное искусство и музыку. Все его коллекции – наслоение визуальных референсов из разных медиа, музыки в том числе. Разбирая и анализируя творчество Симонса, можно примерно определить его плейлист. Как и Вивьен, бельгийский дизайнер неравнодушен к панк-року – одну из первых своих коллекций 1998 года он целиком посвящает панку, беря за основу постеры и графику, бывшую в ходу у групп этого жанра (это были не только Sex Pistols), слоганы и тексты песен. В качестве саундтрека играли Lords of Acid, Permanent Fatal Error, Reese & Santonio и A Split-Second. Его другое излюбленное направление – пост-рок, о чём говорит его давнее увлечение группой Joy Division (треки культового манчестерского бэнда нередко играют на его показах до сих пор). В мужской коллекции осень-зима 1999 года дизайнер напечатал названия своих любимых песен Joy Division на вещах, а обложку альбома New Order (следующей итерации Joy Division) – Power, Corruption & Lies – поместил на куртку и для разработки нового логотипа Calvin Klein пригласил Питера Сэвилла (автора той самой обложки альбома Unknown Pleasures). Более того, в 2017 году Симонс разработал инсталляцию для выставки True Faith в Манчестере, посвященной визуальному наследию Joy Division и New Order.

Ещё одна важная веха в его творчестве – это электроника 80-х, которая включает в себя большой спектр поджанров и направлений. Это, в первую очередь, техно (брутальная техно-эстетика очень близка его творчеству и вкусу). Так, в его коллекциях время от времени можно встретить отсылки к работам R&S Records – независимого бельгийского лейбла, одного из первых лейблов, начавших продвигать танцевальную электронную музыку в Европе и ставшим официальным представителем детройтских техно-лейблов. Но самым крупным fashion moment в истории однозначно считается его трибьют немецкой группе Kraftwerk – пионерам минималистичного электронного звучания. В коллекции осень-зима 1998 он сделал оммаж альбому Die Mensch Machine, практически полностью воспроизведя образ музыкантов с обложки.

Dapper Dan и весь гарлемский рэп

Прошлый год стал годом воскрешения марки Dapper Dan - культового гарлемского бренда 80-х, обозначившего всю гангста-рэперскую визуальную эстетику того времени. Широкие штаны, золотые цепи, шубы, крупные массивные кольца, большие ремни, обилие золота и блестящих элементов - все то, что сегодня ассоциируется с хип-хопом, когда-то придумал Дэппер Ден. Как так получилось?

Во многом, дизайнер предсказал сегодняшний тренд на редимейд-дизайн и эксплуатацию давно придуманных форм с небольшим применением стилизации - этим, например, успешно пользуется Вирджил Абло и Демна Гвасалия. Но для 80-х подобный прием был новаторским. В 1982 году он открыл свой бутик, гда планировал продавать меха, но вместо этого начал создавать откровенные подделки с логотипами крупных брендов вроде Gucci и Louis Vuitton, делая их нарочито вычурными и китчевыми. Это было ироничное пиратство самого экстравагантного толка, которое породило отдельную терминологию: не "подделка", а "выделка". Интересен был и его подход к ценообразованию: Дэппер Дэн доводил люксовость до абсурда и делал свои вещи чуть ли не в несколько раз дороже оригинальных брендовых. Наркобароны, спортсмены и рэперы мечтали одеваться у него.

Для большинства рэп-исполнителей того времени было почетом сфотографироваться для обложки альбома в его одежде. Он одевал суперзвезд той эпохи - от Биг Дэдди Кейна до Майка Тайсона. На обложке дебютного альбома Paid in Full ­культовый хип-хоп-дуэт Eric B. & Rakim появился в фирменных куртках от Dapper Dan, украшенных огромными логотипами Gucci. Очень долго он сотрудничал с LL Cool J, для которого придумал образ брейкдансера. Но на заигрывания с логотипами в итоге обратили внимание сами бренды - дизайнеру в итоге поступило множество исков, которые он не смог выиграть, и бренд закрылся.

Jean Paul Gaultier и новая сексуальность Мадонны и Милен Фармер

В отличие от предыдущих дизайнеров, референсы на музыку и творчество известных музыкантов в творчестве Жана-Поля Готье не всегда заметны и проявляются не так часто, как в работах предыдущих дизайнеров. Конкретно в его случае стоит отметить обратный процесс - стилистика, развиваемая дизайнером во многом повлияла на образы ключевых поп-идолов эпохи, в том числе и Мадонны. Сегодня, оглядываясь на тот период, можно понять, что именно мысли и идеи Готье во многом предопределили то, как мы сегодня видим 80-е - фривольными, нарочито сексапильными, чествующими красоту и торжество женского тела.

Готье в первую очередь был талантливым портным, что всегда влияло на дизайн. Будучи технически одаренным профессионалом, он позволял себе экспериментировать с кроем и формой, изобретая новые техники. Одно из известнейших его изобретений - конусообразный бра, который стал символом эмансипированной, сексуально независимой женщины. Это не могло пройти мимо Мадонны, которая в тот момент отправлялась в турне с альбомом 'Like a Virgin' и активно пропагандировала культуру секса. Другая знаменитая поп-дива, с которой у Готье сложилось долгое сотрудничество и дружба - француженка Милен Фармер, европейская секс-икона 90-х годов. В своем творчестве Фармер также активно эксплуатировала тематику секса, что, собственно и привело к сотрудничеству с Готье. К слову, дизайнер и сам был не против поработать в музыкальной индустрии - в 1989 году Жан-Поль записал песню и клип, в котором снялись модели вроде совсем юной Наоми Кэмпбелл.

Эди Слиман и глэм-рок

Музыка - неотъемлемая часть всего творческого наследия Эди Слимана. Впрочем, говорить тут стоит не сколько насчет музыкальных предпочтений, сколько увлечений Слимана образом тех или иных исполнителей или атмосферы того времени. Те, кто немного знаком с его творчеством знают - дизайнер обожает зауженные брюки, излишнюю худобу и рокнролльную эстетику, которую он с одинаковым успехом развивал в двух разных домах моды. Именно рокноролльная худоба в итоге принесла ему успех и место в истории моды. Его костюмы с экстра-узкими брюками для Dior Homme стали притчей во языцех, о которых теперь знают даже те, кто к моде имеет весьма опосредованное отношение.

В своих интервью дизайнер также нередко рассказывает о любви к андрогинному, очень узкому силуэту и всегда признается, что его иконой всегда были звезды 70-х - Мик Джаггер, Кит Ричардс и Дэвид Боуи. О его музыкальных увлечениях исчерпывающе говорят и кампейны марок, которыми он руководил - с завидной частотой в Saint-Laurent появлялись именно музыканты далеко не мейнстримного формата. Мэрилин Мэнсон, Ким Гордон, Кортни Лав и сотни других селебрити, к жизни которых можно применить определение "рокнролльный", в разное время становились лицами брендами. Однажды Слиман даже сделал собственный рокдневник, для которого самостоятельно отснял и застилизовал любимых музыкантов.