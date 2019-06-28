Мужская мода 2019-2020: что носить, чтобы быть в авангарде

Несколько дней назад завершилась неделя мужской моды весна 2020. Мы отсмотрели все шоу и сделали вывод, что наблюдать за мужскими коллекциями сегодня не менее занимательно, чем за женскими. Делимся подборкой ключевых трендов следующего сезона - берите на заметку.

Сумки на шею

Мы уже говорили в статье о женских аксессуары этого лета про миниатюрные сумки на шею. Очевидно, что в следующем году они станут массовым хитом. Впрочем, назвать их сумками даже не повернется язык - скорее, это кошельки, которые можно носить как подвеску. Туда поместится только кредитная карта и пару наличных, но разве это не все, что нужно летом? Хотя это тренд будущего лета, мы советуем запасаться этим аксессуаром уже сейчас, чтобы быть в авангарде. Kenzo, Valentino, Jacquemus - наши фавориты.

Многослойность и акцент на талии

Гендерной флюидностью в моде никого не удивить, а одежда все реже делится на мужскую и женскую. Дизайнеры продолжают поддерживать эту тенденцию, исследуя и завоевывая новые территории. Например, акцент на талии - некогда исключительно женская прерогатива - в этом сезоне предлагается и мужчинам. Никаких басок и заигрыванием с предметами женского гардероба, скорее, небольшой эксперимент с многослойностью. Это может быть пояс с ниспадающим платком, специальная набедренная повязка или же обычный пиджак или пальто, повязанный вокруг бедер.

Костюм на голое тело

Если бы действие "Американского жиголо" происходило в наши дни, Ричард Гир весь фильм проходил именно в таком костюме на голое тело. Не хотим отнимать лавры у Джорджо Армани (именно в его костюмах актер появлялся в большинстве сцен), но самым сексуальным вариантом летнего мужского наряда можно считать именно комплект из пиджака и брюк, в котором не предусмотрена рубашка. Легкий пиджак из летней ткани типа льна или хлопка, можно свободного кроя, брюки без стрелок, а еще кроссовки или сандалии - и оптимальный летний лук готов. Важный момент: выбирайте варианты, где вырез не открывает половину груди, иначе пошлости не избежать.

Маджента

Маджента - один из самых трендовых оттенков пурпура, и без него не обойтись следующим (а может быть и этим) летом. Мужская мода 2019 года подразумевает использование сочных насыщенных цветов, поэтому присмотреться к мадженте стоит однозначно. Вирджил Абло предлагает носить его total look, Симон Порт Жакмюс внедряет этот цвет деталями (хотя, на самом показе, сам подиум был именно такого оттенка), Джонатан Андерсон рекомендует сделать его ключевой деталью образа. Как лучше - решать вам.

Мужские handbag

Если миниатюрная сумка на шею не подходит вам из практических неудобств, смело выбирайте сумку с короткими ручками, которые необходимо носить в руках. Новый тренд - своеобразная дань борсетке, которая была несправедливо дискредитирована в период 90-х годов. Забываем все плохие ассоциации и выбираем себе подходящий вариант.