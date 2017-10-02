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Must see: Прямая трансляция шоу Hermès из Парижа
В 20.30 по времени Астаны
Неделя моды в Париже подходит к своему логическому завершению. Завтра – последний день шоу. Ждать его стоит ради показов Chanel, Louis Vuitton и Miu Miu. Сегодня в Париже не менее насыщенный день. Новые коллекции уже показали Stella McCartney, Sacai и Giambattista Valli. На подходе – Hermès. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на нашем сайте, в 20.30 по времени Астаны. Присоединяйтесь!
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