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Мода / Лента

Must see: Прямая трансляция шоу Hermès из Парижа

В 20.30 по времени Астаны

Неделя моды в Париже подходит к своему логическому завершению. Завтра – последний день шоу. Ждать его стоит ради показов Chanel, Louis Vuitton и Miu Miu. Сегодня в Париже не менее насыщенный день. Новые коллекции уже показали Stella McCartney, Sacai и Giambattista Valli. На подходе – Hermès. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на нашем сайте, в 20.30 по времени Астаны. Присоединяйтесь!

Buro247.kz

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