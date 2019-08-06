Новое имя в моде: Энжел Чен - первый китайский дизайнер, который сделает коллаборацию с H&M

Мы продолжаем рассказывать об интересных дизайнерах с разных концов мира, которые заслуживают вашего внимания. Сегодня мы хотим познакомить вас с Энжел Чен - основательницей бренда Angel Chen, которая скоро станет первым китайским дизайнером, который сделает коллаборацию с H&M.

Энжел родилась в Шеньжене, и уже в 17 лет переехала в Лондон, чтобы поступить в Central Saint Martins на бакалавра женской одежды. На курсе Энжел описывали как одну из самых трудолюбивых учениц, и к выпускному классу девушке удалось пройти стажировку в таких домах как Marchesa, Vera Wang и Alexander Wang в Нью-Йорке. Шитье девушка полюбила еще в детстве. По ее словам, рукоделию ее обучала бабушка в детстве. Будучи в школе, она наткнулась на статью в журнале с работами Джона Гальяно и ее первой мыслью стало: "Хочу быть как он".

Свою задумку Энжел почти реализовала - по сей день, Джон Гальяно остается ее главным вдохновением. Например, ее выпускную коллекцию i-D назвали "смесью культового журнала Fruits 90-х годов и коллекций Dior при Джоне Гальяно". Также журнал включил коллекцию Энжел в список пяти самых многообещающих модных проектов этого года, и не прогадал. В этом же году девушка запустила свою марку Angel Chen, и ее первая коллекция была показана в октябре 2014 года при поддержке Sony на Шанхайской неделе моды. Сочетание Запада и Востока, традиционых техник и современных материалов, гендерно-нейтрального дизайна и старинной китайской одежды - так сейчас можно охарактеризовать ее стиль.

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Энжел также является одним из самых коммерчески успешных молодых дизайнеров. В 2016 году она вошла в список "Forbes 30 under 30" - это ежегодный рейтинг издания, куда входят 30 самых успешных предпринимателей младше 30 лет. Попадание в список практически гарантирует дальнейшее успешное развитие бренда. Так, после этого Чен удалось показать коллекции на лондонской и миланской неделях моды, а также полноценно выйти на международный уровень. Сегодня ее бренд представлен у более 60 международных ритейлеров, в числе которых Luisa Via Roma, Bergdorf Goodman, Corso Como 10, Selfridges, Galeries Lafayette. С молодым дизайнером уже также сотрудничали международные бренды - например, для adidas Энжел создала свою версию классических моделей Stan Smith и Superstar, а для Urban Outfitters она оформляла витрину их магазина в Лондоне на Оксфорд-стрит.

По словам Энжел, у нее есть "четкая коммерческая цель", и эта цель не ограничивается дизайном для собственного бренда. В планах у предпринимательницы создание платформы в Китае, которая будет связывать производителей ткани с фабриками, брендами и другими потребителями. "Каждый сезон со мной работает так много классных текстильных дизайнеров, но никто их не знает. Им приходится прятаться в крупных компаниях, думая, что их идеи - это не круто. Это действительно большая мечта для меня, и мои байеры говорят мне, что это хорошая идея" - рассказала дизайнер.

Совместная коллекция Angel Chen x H&M поступит в продажу уже в сентябре, но только в ограниченном количестве стран - Китае, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах и Канаде. Всего в капсулу войдут 45 вещей. При ее создании Энжел вдохновлялась китайскими боевыми искусствами и их символикой.