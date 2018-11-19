Новое имя в моде: качественный и недорогой бренд Mohito

Польские модные бренды захватывает мир, и кажется, у них есть все шансы потеснить испанцев и шведов. Эта польская марка представлена в более чем 300 магазинах по всему миру, и теперь один из них откроется в Алматы 21 ноября в Молле Aport. Открытие бутика станет событием для всех, кто ценит стильные и комфортные вещи на каждый день.

Марка женской одежды была основана 10 лет назад.. При создании вещей дизайнеры в первую очередь ориентируются на базовый женский гардероб. Универсальные водолазки, рубашки, брюки, майки, топы, туфли, ботинки и юбки – вот что составляет основу всех коллекций бренда. Это – тот вариант, когда необходимо срочно взять самую простую белую рубашку или черные джинсы-скинни – в Mohito всегда можно выбрать что-то подходящее из десятка вариантов.

Но это не всё. У марки также есть линия Glitter и Premium. В Glitter, как уже ясно из названия, можно подобрать вещи для особого случая. Комбинезоны, платья, костюмы и аксессуары – и все они непременно будут украшены блёстками. Линейка Premium отличается подборкой материалов - кожа, шерсть, а также более интересный и сложный дизайн.

Осенне-зимняя коллекция получилась как иллюстрация основных трендов сезона. Тут есть и цветные шубы из искусственного меха, и цветочные платья "в пол", и удобные клетчатые костюмы для офиса. Получается оптимальный гардероб на зиму – для офиса, отдыха и праздничных выходных, которых в декабре будет много.

Первый бутик MOHITO откроет свои двери в среду, 21 ноября, в Молл Апорт, Алматы. Гостей мероприятия ждут приятные сюрпризы: специальные скидки и подарки, а также угощения и индивидуальные консультации от fashion-стилиста.