Мода и технологии в коллекциях Хуссейна Чалаяна

Хуссейн Чалаян – один из самых гениальных мыслителей моды. Странно, но сегодня его имя упоминается реже, чем имена других авангардистов, стоящих с ним в одном ряду, вроде Джона Гальяно или Айрис Ван Херпен. Чалаяна часто называют перформансистом, а не дизайнером: его шоу – это полноценное представление, где одежда взаимодействует с технологиями и реквизитом.

Чалаян иммигрировал с Кипра в Англию еще в детстве и неоднократно затрагивал эту тему в своих работах. Он окончил Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина. Началом карьеры для Чалаяна стала его выпускная работа Tangent Flows: Чалаян закопал шелковые платья, покрытые железными опилками в землю на несколько месяцев, чтобы посмотреть, что с ними сделает природа. Платья начали жить своими собственными жизнями – коррозия прорисовала на них узоры. Коллекция имела успех, позже ее выкупил крупный лондонский ритейлер Browns. До Чалаяна этот бутик открыл миру Джона Гальяно и Александра Маккуина.

Весна-лето 1998

В первой коллекции для собственного бренда – Between – Чалаян затронул тему статуса мусульманских женщин. Модели дефилировали в чадре разной длины, открывая все больше тела, пока чадра не начинала закрывать только лицо. Подобный ход продемонстрировал может ли демонстрация лодыжек и кистей считаться откровенной.

Весна-лето 2000

Коллекцию Before Minus Чалаян посвятил авиастроению – своему хобби. На приглашении изображена фотография мальчика в желтой футболке. Он держит пульт управления, напротив пруда с лебедем. На самом шоу, этот мальчик, с тем же пультом активирует механизмы главного наряда – платья Remote Control. У платья были боковые и задние клапаны, которые раскрывались как крылья самолета, демонстрируя нежный розовый тюль. Трансформация платья отсылает к симбиозу природы и технологий. Силуэт платья повторяет форму лебедя, который был изображен на приглашении. Стремление задействовать технологии в своих работах было вызвано цикличностью моды: все повторяется, а Чалаян повторяться не хотел.

Осень-зима 2000

Коллекция осень-зима After Words больше похожа на оригами, чем на одежду. Главная идея – мобильность, одежда легко трансформируется для перекочевки. Это связано с прошлым Чалаяна – в детстве он с семьей был вынужден стихийно покинуть Кипр и переехать в Англию. Сцена была похожа на обычную гостиную: четыре кресла, телевизор и столешница. Но мебель не была декорацией, она была частью образов. Сначала четыре девушки преобразовали кресла в платья, затем одна модель подошла к столу, встала в его центр и он превратился в подол.

Весна-лето 2007

Этот показ демонстрирует удивительное техническое волшебство. Шесть ключевых нарядов оживали на подиуме. Платья трансформировались на глазах у зрителей с помощью сложных технологических механизмов – видоизменялся вырез, длина подола и рукава. Одно из платьев превратилось в шляпу, оставив модель полностью обнаженной. Чалаян показал десятки лет развития моды, ограничив их платьем. Сконструировала наряды та же команда, которая занималась созданием гиппогрифа для “Гарри Поттер и Узник Азкабана”.

Чалаян считает себя аутсайдером в мире моды. Он никогда не входил “в клуб”: по его словам модный мир – мыльный пузырь, где одни и те же лица занимают ведущие позиции, не всегда заслуженно (знакомства важнее). Чалаян считает “кумовство”, капитализм и трусость – тремя всадниками апокалипсиса в моде. “Чалаян – не традиционный бренд, подающий базовую одежду. Чалаян – про альтернативный люкс, не для масс”.