В любом приличном книжном магазине можно найти большой раздел с книгами о моде – чаще всего это биографии дизайнеров или объемные фотоальбомы, которые используют для декоративных целей. Мы же предлагаем несколько книг, которые исчерпывающе объясняют, как функционирует индустрия роскоши, если рассматривать процесс изнутри.

"The Idea of Luxury" Christopher J. Berry

Эта книга – скорее обширное исследование, в котором автор изучает такое понятие, как роскошь. Идеи политической теории, философии и интеллектуальной истории изучаются посредством анализа, который дополняется рядом конкретных исторических исследований. Доктор Берри предполагает, что ценность, придаваемая роскоши, является важнейшим компонентом самосознания любого общества, и объясняет, как "роскошь" превратилась из негативного, угрожающего социальной структуре понятия, в бесхитростную уловку, поддерживающую потребление. Он предполагает, что предметы роскоши делятся на четыре категории – средства к существованию, жилье, одежда и досуг, и свои слова он подтверждает примерами из современной рекламы.

"Luxury and Capitalism" Werner Sombart

Вернер Зомбарт – немецкий экономист и социлог, большую часть своей жизни посвятивший исследованию капитализма. Он выпустил серию книг, и третья из них посвящена определению роскоши. В своих работах Зомбарт основательно погружается в контекст истории, исследуя процесс зарождения моды на дорогие предметы одежды, декора, украшения. В большей степени он связывает это с появлением дворов в европейских странах и стремлением человека к чувственным наслаждениям.

" The Cult of the Luxury Brand " Radha Chadha, Paul Husband

Сегодня Азия – главный интерес всех крупных мировых брендов, торгующих предметами роскоши. Культ люксового бренда здесь настолько силен, что на долю азиатских потребителей приходится почти половина всего производимого мировой индустрией люкса (по стоимости – это 80 миллиардов долларов). Радха Чадха и её супруг объясняют парадокс одновременного повышения статуса продукта и его распространения в массы. Они описывают модель распространения роскоши на развитых рынках, таких как японский и гонконгский, и предсказывают будущий курс для развивающихся рынков, таких как рынки Китая и Индии. Они также исследуют феномен "гениальных подделок" и огромного рынка контрафакта.

"Deluxe: How Luxury Lost Its Luster" Dana Thomas

Когда-то роскошь была доступна только аристократическому миру "старых" денег и королевской власти. В те времена предметы люкса предполагали историю, традиции, превосходное качество и очень личный опыт покупки. Однако сегодня роскошь – это продукт, упакованный и проданный корпорациями, ориентированными на рост, узнаваемость бренда, рекламу и, прежде всего, прибыль. Известная журналистка-исследователь Дана Томас полностью погружается в темную сторону индустрии роскоши, чтобы раскрыть все секреты, которые хранят Prada, Gucci и Burberry. "Это бескомпромиссный взгляд за пределы глянцевого фасада, который очарует любого, кто интересуется модой, финансами или культурой", – пишут о книге критики.

"Future Luxe" Erwan Rambourg

Если до этого мы говорили о прошлом моды и люкса, то в книге 'Future Luxe: What's Ahead for the Business of Luxury' Эрван Рамбур определяет основные силы и тенденции, которые должны изменить роскошь в течение следующего десятилетия. Увеличение потребления в Китае, расширение покупательной способности женщин во всем мире будут способствовать дальнейшему росту легкой промышленности, а новое поколение, приходящее на смену, окончательно поменяет существующее представление о роскоши. Этот сектор будет расширяться в сферах путешествий, здравоохранения, досуга и даже каннабиса. Все исследования подтверждены качественными интервью – Рамбур берет их у генеральных директоров крупнейших групп и брендов, включая Kering, Cartier, Puma и Moncler.