Брюки в сапоги, панамы и живые ягнята - чем запомнилась миланская неделя мужской моды

Чаще всего модные показы принимают у себя четыре основных столицы - Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. В мужском сегменте из списка выпадает Нью-Йорк, но на его место встает Флоренция - город, который уже много лет принимает ярмарку Pitti Uomo. В крепости Фортецца-да-Бассо возводят десятки павильонов, в котором собираются производители мужской одежды со всего мира самых разных ценовых сегментов и направлений. Ключевыми событиями становятся показы крупных марок - в этом сезоне все ждали показа коллекции Random Identities бывшего креативного директора Saint Laurent Стефано Пилати. После Pitti Uomo незамедлительно начинается череда показов в Милане.

Random Identities

Одним из самых ожидаемых показов выставки стал показ нового бренда бывшего креативного директора Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna Стефано Пилати. После почти 30-летней работы на крупные компании, Пилати решил уйти в свободное плавание, переехал в Берлин и там основал свой бренд Random Identities. И хотя сегодня одежду вне гендера делает чуть ли не каждый второй, именно Пилати удалось создать небанальный концепт, в котором мужчин не просто переодевают в платья. В его одежде и правда нет акцента на половую принадлежность моделей, что не сказывается на качестве покроя. Идеально проработанные костюмы, рубашки, пиджаки и брюки смотрятся свежо, но одновременно универсально - ее легко можно представить вне подиума. Также по словам дизайнера, одежда не будет стоить запредельно дорого, а будет рассчитана на более массового покупателя.

Dolce & Gabbana

Дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана мастерски умеют совместить несовместимое. И здесь мы говорим не об их стилизации и подходе к дизайну, а о концепции, которую они выстроили вокруг себя за последние годы. Так, их последняя мужская коллекция стала посвящением ремесленным традициям региона - в лобби отеля, где проходил показ, команда обустроила импровизированную ярмарку, где сотрудники мастерских Dolce & Gabbana под пристальным вниманием камер смартфонов занимались выделкой кожи и раскроем ткани. Эти самые смартфоны держали десятки тиктокеров - самые популярные блогеры относительно новой видео-сети TikTok, которым, на первый взгляд, еще не исполнилось и 18 лет. Это напоминает ход, которым Dolce & Gabbana тоже сделали первыми - в далеком 2009 году именно они предоставили начинающим блогерам места в первом ряду. Позже это повторят все.

В плане одежды, критики единодушно называют этот показ одним из самых удачных за последние годы - объемные шерстяные свитера, дубленки, брюки-галифе и тренд, который мы, кажется, еще увидим в 2020: штаны, заправленные в высокие ботинки на шнуровке или сапоги.

MSGM

Вспомни, что ты любил в детстве, и обращайся к этому в минуты отчаяния - советуют коучи. Не исключено, что именно об этой мудрости вспомнил креативный директор итальянской марки MSGM Массимо Джорджетти. С подросткового возраста Джорджетти был ярым поклонником творчества Дарио Ардженто. В прошлом году дизайнер связался с режиссером через Instagram, рассказал о своей любви к хоррор-произведениям Ардженто и получил разрешение мэтра на сотрудничество - так в коллекции появились свитера и рубашки с кадрами из фильмов. В целом Джорджетти старался передать мрачную, отчасти свирепую эстетику фильмов итальянского мастера джалло сквозь призму своего видения - здесь не найти прямых отсылок. Все оттенки красного (любимого цвета режиссера) проявляются в деталях, будь то шарф, брюки, или колорблок вставки. Самым сильным образом можно назвать сочетание объемного спортивного пуховика с классическим серым костюмом с длиной 7/8.

Prada

Анализировать все отсылки, которые имплементирует Миучча Прада в свои коллекции, - дело сложное. Из сезона в сезон дизайнер переизобретает стиль бренда, одновременно формируя и деконструируя его. Почти всегда там можно найти отсылки к современному искусству (в этот раз можно увидеть влияние работ Джорджо де Кирико - как в оформлении самого пространства, так и в сюрреалистичном принте, нанесенном на костюмы, рубашки и пальто), поп-культуре (красная рубашка и черный галстук - почти дословное цитирование знаменитой обложки альбома группы Kraftwerk - Die Mensch Machine) и архитектуре (в этот раз гадать не надо - при подготовке этой коллекции Миучча работала совместно с Ремом Колхасом, именно он создавал центральную скульптуру).

Основой коллекции стали двубортные пальто с ярко-выраженной линией плеча, шерстяные жилеты, которые дизайнер предлагает сочетать с майками с короткими рукавами. Также тренд на брюки, заправленные в сапоги, однозначно приживется в новом сезоне.

Fendi

Если в прошлом сезоне Prada стали первыми, кто внедрил рыбацкую панаму в каждый лук, то в этом году Fendi продолжили эту традицию с целью еще активнее привлекать молодое поколение. Им уже удалось это сделать с женским сегментом (например, принт Fendi стал самым массовым принтом прошлого года), на очереди - юные хайпбисты мужского пола. Так, для работы над мужской коллекцией Сильвия Вентурини Фенди пригласила молодого дизайнера Кунихико Моринага, участника LVMH Prize прошлого года. Особое внимание Моринага уделил аксессуарам, которые до сих пор остаются движущей силой модной индустрии - панамы, объемные сумки, ремни, минодьеры, сумки Peekaboo в новой интерпретации, шапки-бини, объемные шарфы, шапки и очки находятся в коллекции в избытке, и наверняка понравятся молодым любителям стритстайла. Ну, и без высоких сапог никуда не обойтись - заправлять брюки в обувь в этом сезоне предлагает каждый первый солидный бренд.