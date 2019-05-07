К черту скуку на красной дорожке: лучшие выходы звезд на Met Gala

В Нью-Йорке отгремел Бал Института костюма – Met Gala 2019. У главного модного события в этом году объявлена тема "Кэмп: записки о моде". О том, что такое кэмп, мы рассказывали подробно несколько дней назад. В силу сложности тематики невозможно было представить, во что будут одеты гости бала. Кэмп – тема сложная, но в то же время, как мы писали ранее, – самая открытая для самовыражения. В ней нет ограничений. Более того, чрезмерность, искусственность и изобилие каждый понимает по-своему. Например, Лили-Роуз Депп, Зои Кравиц, Дакота Джонсон, Кейт Мосс, Шарлотта Генсбур появились на балу в красивых, но совершенно далёких от кэмпа нарядах. И если в глазах журналистов их выбор вызвал недоумение, есть вероятность, что эти наряды для каждой из них – гротеск.

В этом году очень порадовали мужчины на "розовой" дорожке. Джаред Лето предстал с копией своей головы в руках, Эзра Миллер – с невероятным макияжем-иллюзией, Билли Портер – в образе золотого фараона с гигантскими крыльями, Хэмиш Боулз – в совершенно роскошной аляпистой накидке с перьями от Maison Margiela.

Одной из главных звезд вечера стала Леди Гага, которая устроила перформанс-переодевание прямо на красной дорожке. За это время певица переоделась около четырех раз. Зендая превратилась в Золушку, Кэти Перри – сначала в люстру, а после – в гамбургер. Хороший вышел театр, наверное, впервые за несколько последних лет.