Стилист Игорь Андреев:"Ты приходишь в творческую профессию, чтобы выражать себя, иначе – в чём смысл?"

Ты говорил, что работа стилиста зачастую не видна и не всегда оценивается по достоинству. Как ты думаешь, почему так происходит?

Я говорил немного другое, но правда такова, что работа стилиста часто остается за кадром, она незрима. Особенно часто это случается при персональном стайлинге. Когда люди смотрят на Бейонсе или Рианну, они не понимают, что за их образом стоит целая команда. Это не сама Бейонсе ходила по магазинам и выбирала вещи. То же самое случается и в журналах – в кредитах имя стилиста всегда идёт за именем фотографа. Это проблема с позиционированием. Сейчас при работе с фотографом я больше занимаюсь арт-дирекшном. Даже если посмотреть мои последние работы, в них виден мой почерк – это сумасшедшие масштабные съемки с огромным количеством задействованных людей. Я стараюсь чаще заявлять о своей работе, говорить, что именно сделал я. Поэтому я не люблю съемки, где модель просто бегает среди полей в одежде – это коммерческая история, она не так интересна. Я люблю показывать одежду, но через снимки мне важнее рассказать историю. Зацепить внимание зрителя. Переломный момент случился после съемки с Луной, где участвовали 1000 человек массовки. Тогда все начали говорить, что я сделал эту съемку. Не всегда самый главный человек тот, который держит фотоаппарат.

В Алматы ты приехал, чтобы стилизовать и проводить курсы для стилистов. А чем вообще занимается человек, который уже был на самой высокой позиции главреда?

Сейчас я занимаюсь всем – стилизую съемки для журналов, рекламу, преподаю в своей школе стиля, работаю с брендами. И это круто. Был очень плохой период после Numero (журнал закрылся, большинство сотрудников не получило свои зарплаты за много месяцев – пояснение редакции). У меня началась депрессия, я копался в себе, в голову начали приходить мысли, что я хреновый стилист. Денег не было. Но потом в один момент работа повалила: это, наверное, карма. И это очень классное ощущение, когда ты можешь заниматься самыми разными проектами, реализовывать себя. Недавно, например, мы делали съемку для бренда Otocyon, которая больше напоминает арт-проект. Мы пригласили моделей разного телосложения и на кадрах пытались показать тело не как объект вожделения, а как предмет искусства.

Какова вообще карьера стилиста?

Тут – палка о двух концах. Вроде бы ты хочешь стабильности, чтобы каждый месяц капала зарплата. С другой стороны, ты можешь бесконечно работать на дядю, который тебя в итоге выбросит, как случилось со мной. Тут ты учишься балансировать. Если я знаю, что в этом месяце у меня будет пробел, я стараюсь как-то его восполнить: провести ещё один курс, например. Конечно, когда ты в 27 лет становишься главным редактором, возникает логичный вопрос: а что дальше? Тем более что я не классический стилист, а экспериментирующий. Главным редактором Vogue я вряд ли стану, потому что я – крейзи. Ну, или если весь Condé Nast неожиданно сойдет с ума. Да, у меня были тяжелые пять месяцев, когда я чувствовал себя потерянным. Я даже запустил свой бренд вязанных вещей Vereja, но в итоге всё сработало в мою пользу.

С другой стороны, у тебя были знакомые из индустрии, обложки со звёздами. А что делать тем, кто ещё не обладает таким количеством полезных знакомств?

Идите работать ассистентом – без этого этапа в своей карьере не обойтись. Но будьте готовы к тому, что это адская работа, что, в принципе, ни для кого уже не секрет. Тем более сейчас миллион опций – ты можешь работать в рекламе, кино, телевидении, театре, стилизовать танцевальные постановки, модные шоу, консультировать бренды, стилизовать лукбуки. Когда мне говорят, что трудно найти фотографа, я очень удивляюсь. Сегодня есть сотни фотографов, которые ищут своего стилиста, с которым можно посотрудничать.

Когда ты работаешь в журнале, с поиском одежды легче? Всё-таки, за тобой стоит бренд. А какие сложности могут возникнуть с поиском, когда ты уходишь из издания? Достать одежду всегда сложно.

Неправда. Почему-то часто слышу пренебрежительные высказывания в сторону небольших марок. Хотя сегодня существуют десятки молодых брендов, которым ежедневно нужен контент. Например, недавно я снимал рекламную кампанию для французского бренда очков. Для этого я связался с несколькими российскими марками. Договорился, чтобы обе стороны указывали друг о друге, получилось взаимовыгодное сотрудничество. Не стоит брезговать масс-маркетом – покупаешь Zara и H&M, потом возвращаешь в магазин.

С персональным стайлингом всё сложнее. Например, сейчас я одеваю Сашу Бортич для ковровых дорожек. Если это масштабное мероприятие типа "Кинотавра", бренды отшивают платье специально для неё, а для ивентов поменьше – арендуем одежду за тег в Инстаграме.

И всё-таки, ты – один из самых успешных, востребованных российских стилистов. На твой взгляд, какие факторы привели тебя к успеху?

Я всегда делал только то, что я хотел. Когда мне предложили стать главным редактором в Numéro, я сразу сказал, что перелопачу весь журнал. Собственно, я и ушел потому, что меня пытались заключить в некомфортные для меня рамки. Ты же приходишь в творческую профессию, чтобы выражать себя, иначе – в чём смысл? Ты должен гнуть свою линию, выстраивать свой почерк. Так, например, ко мне обращаются бренды типа Fendi или Nike, хотя мой стиль далёк от классичесского. Но это их и привлекает. И для стилиста очень важно иметь свой альтернативный свежий взгляд.

Какая у тебя цель сейчас?

У меня нет цели. Я действую по обстоятельствам. Хотя, я был бы не против стать главредом Vogue Russia!