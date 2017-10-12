Меховые лоферы Gucci больше не выйдут в продажу

Итальянский бренд Gucci откажется от использования натурального меха во всех своих коллекциях, начиная с сезона весна-лето 2018. Об этом сообщил генеральный директор компании Марко Биззари во время выступления в Лондонском колледже моды: "Социальная ответственность – одна из главных ценностей Gucci, и мы будем стремиться к улучшению состояния окружающей среды и защите животных. Это решение мы приняли вместе с Алессандро Микеле, надеемся, что этот шаг – еще одна возможность изменить роскошную индустрию к лучшему".

Gucci присоединяется к Stella McCartney, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые не используют мех животных в производстве одежды и аксессуаров. Таким образом, с полок, в первую очередь, пропадут нашумевшие меховые лоферы Gucci и шубы. Обувь делала бренду хорошую кассу, поэтому не исключено, что натуральный мех просто заменят на искусственный.

Бренд также присоединился к Fur Free Alliance в рамках долгосрочного партнерства с The Humane Society и LAV. Марко Биззари объявил, что в ближайшем будущем компания организует благотворительный аукцион оставшихся предметов одежды и аксессуаров с мехом. Все вырученные от продажи средства будут направлены в вышеупомянутые организации.