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Мода / Лента

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel

Французская и греческая классика

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel

Пастельное небо в сумерках, бледно-голубое море  такие декорации выбрал Карл Лагерфельд для съемок рекламной кампании круизной коллекции "Современная античность". Ее лицом стала молодая французская модель и актриса Марина Вакт. 

В 2011 году Марину выбрали лицом рекламной кампании аромата Parisienne дома Yves Saint Laurent. В этом же году девушка впервые попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме "Моя часть пирога" режиссера Седрика Клапиша. В 2013 году она была приглашена на главную роль в фильме "Молода и прекрасна" Франсуа Озона. Картину номинировали на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2013 года. В этом году Марина еще раз появилась в картине Франсуа Озона "Двуличный любовник".

Сама коллекция – дань эллинской цивилизации. Но каждый образ переосмыслен в соответствии c ключевыми кодами Chanel – греческие тоги, манжеты и традиционные украшения сочетаются с неизменными твидовыми жакетами, короткими юбками, минималистичными платьями, минодьерами и короткими комбинезонами. По словам Карла Лагерфельда, актриса воплощает в себе французскую утонченность и классическую греческую красоту.

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 1)

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 2)

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 3)

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 4)

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 5)

Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel (фото 6)

Buro247.kz

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