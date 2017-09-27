Поиск
Марина Вакт стала лицом круизной коллекции Chanel
Французская и греческая классика
Пастельное небо в сумерках, бледно-голубое море – такие декорации выбрал Карл Лагерфельд для съемок рекламной кампании круизной коллекции "Современная античность". Ее лицом стала молодая французская модель и актриса Марина Вакт.
В 2011 году Марину выбрали лицом рекламной кампании аромата Parisienne дома Yves Saint Laurent. В этом же году девушка впервые попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме "Моя часть пирога" режиссера Седрика Клапиша. В 2013 году она была приглашена на главную роль в фильме "Молода и прекрасна" Франсуа Озона. Картину номинировали на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2013 года. В этом году Марина еще раз появилась в картине Франсуа Озона "Двуличный любовник".
Сама коллекция – дань эллинской цивилизации. Но каждый образ переосмыслен в соответствии c ключевыми кодами Chanel – греческие тоги, манжеты и традиционные украшения сочетаются с неизменными твидовыми жакетами, короткими юбками, минималистичными платьями, минодьерами и короткими комбинезонами. По словам Карла Лагерфельда, актриса воплощает в себе французскую утонченность и классическую греческую красоту.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Целуйся, целуйся, целуйся: Милан вернул в моду сексуальные губы
Ажар Сафинова открыла в Милане концептуальный бутик Aere' Store
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров создал инсталляцию для Hennessy
"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане
Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий