Мамина радость: Модная одежда для детей в бутике Bonpoint

Одежда французского модного дома для детей Bonpoint, бутик которого появился в Алматы, – пожалуй, самая рафинированная и безупречная на рынке. Появился Bonpoint на рынке в 1975 году благодаря француженке Мари Франс Коэн. Обладательница хорошего вкуса не могла найти достойную одежду для своих детей, стильную и без лишней умилительности. Желание одевать детей красиво и приучать родителей тщательно относиться к их образу довольно быстро воплотил в жизнь супруг Мари – Франс Коэн. Для основательницы бренда одевать детей опрятно и красиво – привычка, такая же, как чистка зубов, ежедневное чтение, умение поддерживать беседу и знать столовый этикет.

Сегодня Bonpoint не нуждается в представлении, бренд представлен в 29 странах (в том числе в Казахстане) и насчитывает 115 бутиков по всему миру. В Bonpoint своих детей одевали Кьяра Мастроянни, Шарлотта Генсбур, Анджелина Джоли, Инес де ла Фресанж и Кейт Мосс. Идти в Bonpoint стоит за одеждой (в том числе за вечерней) и аксессуарами для детей от 0 до 12 лет. При создании одежды обязательно учитываются модные тенденции – например, если розовый или голубой цвета не очень актуальны в сезоне, несмотря на то, что считаются самыми популярными, их в коллекциях Bonpoint не встретишь. То же самое – со стилями, силуэтами и формами. В общем, все, как у взрослых, не считая размеров.

Кроме одежды Bonpoint известен своими косметическими средствами для детей и их мам, бесспиртовой парфюмерией (их автором нередко становилась известный парфюмер Анник Гутталь и по совместительству родная сестра Мари Франс) и ароматическими свечами для дома. Все это теперь можно найти в алматинском бутике французского бренда, который открылся по адресу: ул. Сатпаева, 10.