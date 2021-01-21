Маджента – главный цвет предстоящего года

Несмотря на тот факт, что Pantone определил серый и желтый двумя главными цветами 2021 года, дизайнеры отдали предпочтение другому оттенку – куда более яркому и насыщенному. На прошлой неделе в Милане прошли два самых ожидаемых показа Prada и Fendi. Ким Джонс, Раф Симонс и Миучча Прада единодушно выбрали оттенок маджента в качестве доминирующего – как в одежде, так и в оформлении показа.

Мадженту относят к семейству пурпурных цветов, и у нее очень интересная история. Краситель маджента был синтезирован в 1856 году и обязан своим названием кровопролитной битве под итальянским городом Маджента. Современники событий говорили, что поле битвы было красным от крови. В честь этой схватки был назван полученный тремя годами раннее краситель. Его частично можно спутать с цветом "фуксия", но в мадженте больше синего подтона, и лучше всего он проявляется в тканях, где есть немного блесток или люрекса.

Маджента – очень яркий оттенок, который моментально приковывает к себе внимание, но в то же время он удачно сочетается с другими яркими цветами. Больше всего к нему подходит электрический синий (который, например, был использован в показе Fendi), также хорошо он смотрится со всеми оттенками фиолетового, розового, черного. Он менее вызывающий чем фуксия, поэтому даже тотал-лук в мадженте не будет смотреться чрезмерно. Более того, сегодня в коллекциях многих марок можно найти декоративную косметику в этом оттенке – это могут быть помада и блески, тени, румяна и хайлайтер. Больше всего таких продуктов можно найти у Tom Ford Beauty.