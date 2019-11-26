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Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов

Мода | Лента

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов

Текст: Buro247.kz


Парфюмерия и косметика - козырь в рукаве большинства модных домов. Более доступная продукция позволяет охватить больший круг потенциальных покупателей, а также повысить лояльность уже существующих. Косметическая линия многих модных домов насчитывает уже многие десятки лет, и в 2016 году к их кругу присоединился Louis Vuitton. И хотя парфюмерная история для этой марки не нова (ароматы выпускали раньше, но прекратили в 1946 году), спустя 60 лет дом совершил триумфальное возвращение на рынок.

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 1)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 2)

В 2012 году к конгломерату LVMH присоединился Жак Кавалье-Бельтруд, звездный "нос" индустрии, ответственный за создание таких хитов как Issey Miyake L'Eau d'Issey, Giorgio Armani Acqua Di Gioia, Dior Midnight Poison. Кавалье-Бельтруд - парфюмер-классик, выросший в династии парфюмеров в Грассе, столице ароматов. Его семья занималась производством духов с XV века, и уже в 10 лет он начал работать на фабрике. Жак Кавалье-Бельтруд вспоминает: "Отец уже в 10 лет познакомил меня с миром ароматов. Я сразу влюбился в свежие, естественные запахи - навсегда полюбил розу, жасмин, уд". И хотя до сих пор парфюмер называет естественные ароматы своими любимыми, популярность ему принесло изобретение синтетической молекулы, известной в парфюмерном мире как Calone 1951. Calone обеспечивает тот самый легкий аромат морского бриза с нотками арбуза или дыни, который был впервые использован Кавалье-Бельтрудом в Aсqua di Gio и L'Eau d'Issey в 1990-х годах. Сегодня Calone 1951 является основным ингредиентом "морской" парфюмерии, и Кавалье был одним из пионеров в этой категории.

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 3)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 4)

Его карьерный путь начался рано. Уже в 25 лет он присоединился к старейшей в мире компании по производству ароматов Charabot, где он оттачивал мастерство в техническом плане. Но уже через пять лет он окажется в конгломерате Firmenich, где начинается его звездный путь - там он создает Calvin Klein Truth, Carolina Herrera Chic, Yves Saint Laurent M7. Одним из самых плодотворных своих сотрудничеств он называет работу с Томом Форд в период его занятости в YSL. Также он работал над хитами из линейки Tom Ford Tuscan Leather и Noir de Noir.

В LVMH работа над парфюмами заняла четыре года - за это время Жак Кавалье-Бельтруд успел объехать полмира в поисках самых экзотических и необычных ингредиентов. Также он убедил компанию построить новую парфюмерную лабораторию в Грассе, и реконструировать старинное здание XVII века, первоначально предназначенное для развития брендов Louis Vuitton и Parfums Christian Dior. Так, в его первую коллекцию вошло семь ароматов. Свой "первенец" он посвятил любимой розе - так получился Rose de Vents, в котором ноты классической грасской розы разбавляются ирисом, перцем и кедром. Композиция Dans La Peau посвящена истории Louis Vuitton, как кожевенной мастерской, третий Mille Feux напоминает о пышном малиновом кусте с гроздьями спелых ягод.

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 5)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 6)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 7)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 8)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 9)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 10)

Следующие пять ароматов - посвящение идее путешествий, которая лежит в основе бренда Louis Vuitton. Вдохновение для Matiére Noire нашло парфюмера в Лаосе, а аромат Contre Moi с нотами ванили, апельсина, магнолии и лепестков роз был рожден на Таити. Свежий и трепетный Apogée напоминает о поездке за город за счет нот ландыша, жасмина, магнолии и розы. Недавно появилась специальная коллекция, посвященная путешествию на Восток. Так, чувственные Les Sables Roses и Ombre Nomade характеризуются сочетанием древесных нот агарового дерева, розы и амбры. Не мог месье Кавалье-Бельтруд обойти стороной полет - один из главных символов предстоящего странствия. Ему он посвятил гипнотический аромат Turbulence, созданный на основе туберозы и жасмина.

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 11)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 12)

Совсем недавно к парфюмерной семье присоединился трогательный и чувственный Coeur Battant на основе нот груши, пачули и иланг-иланга, и терпкий Attrape-rêves с нотами какао и пиона, лицом которого стала актриса Эмма Стоун. Одна из последних новинок - свежий утренний Le Jour Se Léve на основе нот мандарина и смородины.

Не обошел Жак Кавалье-Бельтруд и мужские ароматы. "Я уже много лет понимаю, что у запаха нет пола", - говорит он. - Но сегодня мужчины ищут более эксклюзивные вещи. Пришло время предложить мужчинам духи, которые женщины хотели бы ощущать на нас. Это была моя фантазия с самого начала" - рассказывает парфюмер. Мужская линейка включает в себя пять запахов - янтарно-цитрусовый свежий L'Immensité; томный и чувственный Nouveau Monde, основанный на уде, какао и шафране; сложносочиненный Orage с нотами пачули; соблазнительный освежающий Sur la Route, основанный на смеси бергамота, сицилийского цитрона и бальзама; и Au Hasard - интригующая смесь сандалового дерева и кардамона.

Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 13)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 14)
Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов (фото 15)

Унисекс ароматы - еще одна важная веха для парфюмерного направления дома. В нее входит линейка Les Colognes - три свежих аромата, вдохновленных калифорнийским побережьем, морем, горячим песком и бризом.

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