Кто воскрешал парфюмерную историю дома Louis Vuitton? История ароматов

Парфюмерия и косметика - козырь в рукаве большинства модных домов. Более доступная продукция позволяет охватить больший круг потенциальных покупателей, а также повысить лояльность уже существующих. Косметическая линия многих модных домов насчитывает уже многие десятки лет, и в 2016 году к их кругу присоединился Louis Vuitton. И хотя парфюмерная история для этой марки не нова (ароматы выпускали раньше, но прекратили в 1946 году), спустя 60 лет дом совершил триумфальное возвращение на рынок.

В 2012 году к конгломерату LVMH присоединился Жак Кавалье-Бельтруд, звездный "нос" индустрии, ответственный за создание таких хитов как Issey Miyake L'Eau d'Issey, Giorgio Armani Acqua Di Gioia, Dior Midnight Poison. Кавалье-Бельтруд - парфюмер-классик, выросший в династии парфюмеров в Грассе, столице ароматов. Его семья занималась производством духов с XV века, и уже в 10 лет он начал работать на фабрике. Жак Кавалье-Бельтруд вспоминает: "Отец уже в 10 лет познакомил меня с миром ароматов. Я сразу влюбился в свежие, естественные запахи - навсегда полюбил розу, жасмин, уд". И хотя до сих пор парфюмер называет естественные ароматы своими любимыми, популярность ему принесло изобретение синтетической молекулы, известной в парфюмерном мире как Calone 1951. Calone обеспечивает тот самый легкий аромат морского бриза с нотками арбуза или дыни, который был впервые использован Кавалье-Бельтрудом в Aсqua di Gio и L'Eau d'Issey в 1990-х годах. Сегодня Calone 1951 является основным ингредиентом "морской" парфюмерии, и Кавалье был одним из пионеров в этой категории.

Его карьерный путь начался рано. Уже в 25 лет он присоединился к старейшей в мире компании по производству ароматов Charabot, где он оттачивал мастерство в техническом плане. Но уже через пять лет он окажется в конгломерате Firmenich, где начинается его звездный путь - там он создает Calvin Klein Truth, Carolina Herrera Chic, Yves Saint Laurent M7. Одним из самых плодотворных своих сотрудничеств он называет работу с Томом Форд в период его занятости в YSL. Также он работал над хитами из линейки Tom Ford Tuscan Leather и Noir de Noir.

В LVMH работа над парфюмами заняла четыре года - за это время Жак Кавалье-Бельтруд успел объехать полмира в поисках самых экзотических и необычных ингредиентов. Также он убедил компанию построить новую парфюмерную лабораторию в Грассе, и реконструировать старинное здание XVII века, первоначально предназначенное для развития брендов Louis Vuitton и Parfums Christian Dior. Так, в его первую коллекцию вошло семь ароматов. Свой "первенец" он посвятил любимой розе - так получился Rose de Vents, в котором ноты классической грасской розы разбавляются ирисом, перцем и кедром. Композиция Dans La Peau посвящена истории Louis Vuitton, как кожевенной мастерской, третий Mille Feux напоминает о пышном малиновом кусте с гроздьями спелых ягод.

Следующие пять ароматов - посвящение идее путешествий, которая лежит в основе бренда Louis Vuitton. Вдохновение для Matiére Noire нашло парфюмера в Лаосе, а аромат Contre Moi с нотами ванили, апельсина, магнолии и лепестков роз был рожден на Таити. Свежий и трепетный Apogée напоминает о поездке за город за счет нот ландыша, жасмина, магнолии и розы. Недавно появилась специальная коллекция, посвященная путешествию на Восток. Так, чувственные Les Sables Roses и Ombre Nomade характеризуются сочетанием древесных нот агарового дерева, розы и амбры. Не мог месье Кавалье-Бельтруд обойти стороной полет - один из главных символов предстоящего странствия. Ему он посвятил гипнотический аромат Turbulence, созданный на основе туберозы и жасмина.

Совсем недавно к парфюмерной семье присоединился трогательный и чувственный Coeur Battant на основе нот груши, пачули и иланг-иланга, и терпкий Attrape-rêves с нотами какао и пиона, лицом которого стала актриса Эмма Стоун. Одна из последних новинок - свежий утренний Le Jour Se Léve на основе нот мандарина и смородины.

Не обошел Жак Кавалье-Бельтруд и мужские ароматы. "Я уже много лет понимаю, что у запаха нет пола", - говорит он. - Но сегодня мужчины ищут более эксклюзивные вещи. Пришло время предложить мужчинам духи, которые женщины хотели бы ощущать на нас. Это была моя фантазия с самого начала" - рассказывает парфюмер. Мужская линейка включает в себя пять запахов - янтарно-цитрусовый свежий L'Immensité; томный и чувственный Nouveau Monde, основанный на уде, какао и шафране; сложносочиненный Orage с нотами пачули; соблазнительный освежающий Sur la Route, основанный на смеси бергамота, сицилийского цитрона и бальзама; и Au Hasard - интригующая смесь сандалового дерева и кардамона.

Унисекс ароматы - еще одна важная веха для парфюмерного направления дома. В нее входит линейка Les Colognes - три свежих аромата, вдохновленных калифорнийским побережьем, морем, горячим песком и бризом.