Лучшие fashion-школы для бакалавриата и магистратуры

Сегодня самое влиятельное издание о моде Business of Fashion опубликовало свой ежегодный рейтинг лучших университетов, которые обучают дизайнеров, менеджеров, журналистов и стилистов. Для этого издание отобрало группу из 12-ти экспертов, которые оценивали отчеты. Те, кто видел рейтинг раньше, оценят нововведения. Например, эксперты отменили числовой рейтинг, вместо него заведениям присваиваются так называемые "баджи отличия". Школу с наибольшим количеством баджей можно считать лучшей. В целом в составлении рейтинга приняли участие более 13 тысяч опрошенных студентов, 66 университетов, 115 HR-профессионалов. При этом профессионалы учитывали такие факторы, как технологическая оснащенность школ, процент трудоустройства, процент принятых студентов, разнообразие студенческого состава и многие другие.

В новом рейтинге все школы разделены по двум категориям программ – бакалавра и магистра. Внутри программы делятся ещё по трём категориям: модный дизайн, модный менеджмент и коммуникации (туда входит и журналистика, и пиар, и арт-дирекшн-стайлинг). Мы решили рассказать о лучших университетах в каждой категории.

Бакалавр "Модный дизайн"

Университет Аалто, Школа искусства, дизайна и архитектуры. Хельсинки, Финляндия

Курс модного дизайна при университете Аалто является одной из самых эксклюзивных программ в своём роде – туда принимают всего 9% абитуриентов. Преподавание ведется на финском или шведском языке, а само образование – бесплатно. Из-за этого там нет иностранных студентов. Аалто делает упор на междисциплинарных исследованиях, и студенты BA Fashion Design параллельно изучают предметы родственных курсов. Студенты и выпускники отмечают высокое качество преподавания, уровень ресурсов и возможностей. Выпускники университета устраиваются в такие компании, как Alexandar McQueen, Celine, Marimekko, Nike и другие. Тем не менее, из них всего 65% проходят стажировку в течение срока обучения. Срок обучения – три года.

Академия костюма и моды. Рим, Италия

Академия костюма и моды – это частное семейное образовательное учреждение, в котором особое внимание уделяется историческому и культурному контексту моды. Школа находится недалеко от хэд-офисов крупных люксовых брендов – Fendi, Valentino, Bulgari, Gucci – и имеет прочные связи с мировой индустрией моды. Aкадемия поощряет студентов в участии в международных выставках и конкурсах, а студенты последнего курса получают поддержку при участии в LVMH Graduate Prize, CFDA, Vogue Talents и H&M design award. В целом выпускники удовлетворены качеством обучения и дальнейшими возможностями в трудоустройстве.

Туда принимают 43% абитуриентов, из которых 15% – иностранные студенты. Обучение стоит 14 тысяч долларов в год для студентов из других стран. Срок обучения – три года.

Бакалавр "Модный менеджмент"

Университет моды Амстердама. Амстердам, Нидерланды

Крупнейший институт моды в Нидерландах уделяет особое внимание глобальным отраслям индустрии. У этого университета есть программа обмена с 35-ю университетами. Учебный план программы также предусматривает тесное сотрудничество с профессионалами отрасли и компаниями. Среди партнеров университетов – H&M, WGSN, G-Star, Circle-Economy, Fashion for Good, Lectra, Candiani, HEMA и Denham. AMFI также объединяет компании и студентов, проводя ежегодную конференцию по устойчивому развитию Beyond Next, которая завершается хакатоном идей, где студентам нужно предложить идею для устойчивого развития.

Вступительные экзамены проходят 38% абитуриентов, из которых 29% – иностранцы. Стоимость для студентов-иностранцев составляет 9 тысяч долларов в год. Длительность обучения – 3-4 года (в зависимости от того, берёте вы foundation year или нет).

Корнеллский университет. Итака, Америка

Будучи частью Лиги плюща, Корнеллский университет даёт студентам возможность получать знания и в связанных дисциплинах. Так, например, студенты отделения науки о волокнах и дизайне одежды могут пройти курсы Critical writing и наоборот. Студенты могут выбрать, на чём сосредоточиться – маркетинг, коммуникации или разработка продукта. И хотя Корнеллский университет – одно из лучших академических учреждений в списке, студенты по большей части не в восторге от дальнейшей профессиональной карьеры.

Отбор в университет проходят 25% подающих документы, из которых 20% – студенты из других стран. Стоимость обучения за год – 55 тысяч долларов.

Бакалавр "Коммуникации и арт-дирекшн"

Университет моды Амстердама. Амстердам, Нидерланды

BSc Fashion & Textile Technologies, Fashion & Branding – единственная в своём роде степень по модному менеджменту в Нидерландах и лучшая – в Европе. По окончании мультидисциплинарного курса студенты получают возможность работать в модных брендах или агентствах в качестве независимых консультантов. Программа рассчитана на четыре года, студенты выше всего оценивают студенческий кампус.

Вступительные экзамены проходят 38% абитуриентов, из которых 29% – иностранцы. Стоимость для студентов-иностранцев составляет 9 тысяч долларов.

Университет Belas Artes. Сан-Паулу, Бразилия

Эта частная бразильская школа стала первой в стране, которая предложила образовательные программы, ориентированные на креативную экономику. Программа бакалавриата, где акцент делается на социальные медиа как на важнейшую составляющую модной коммуникации, брендинга и продаж, сегодня является одной из самых успешных. Курс предлагает такие предметы, как Netnography, Digital Coolhunting, Digital Analytics, E-Commerce / M-Commerce и Influencers & Networking. Занятия иногда проводятся в штаб-квартирах Twitter и LinkedIn.

Отбор в эту школу проходят 72% студентов, иностранных студентов практически нет. Стоимость образования – 6 тысяч долларов.

Магистратура "Модный дизайн"

Университет Аалто, Школа искусства, дизайн и архитектуры, Хельсинки, Финляндия Ситуация не меняется - тот же университет Аалто предлагает лучшие магистерские программы по направлению "Модный дизайн". Весь курс междисциплинарный, там модный дизайн сочетается с другими темами, включая анализ биоматериалов, исследования в области СМИ и менеджмент. У студентов есть круглосуточный доступ ко всем студиям. Лучшие студенческие работы имеют шанс попасть намеждународные выставки и конкурсы вроде LVMH Prize, а также появиться в шоуруме Аалто во время Парижской недели моды. На магистерскую программу попадают 26% абитуриентов, из которых 29% - иностранцы. Стоимость обучения уже не бесплатная - для иностранцев учеба будет стоить 17 тысяч долларов в год.

Академия костюма и моды, Рим, Италия

Тоже никаких сюрпризов - Акаадемия костюма и моды первая и здесь. Магистерская программа сфокусирована на исследованиях, здесь поощруют студентов анализировать культурный контекст и роль итальянских продуктов на мировом рынке. Одногодичная магистерская программа дает студентам глубокое техническое понимание тканей, позволяет посещать местные фабрики, а также предоставляет студентам реальный опыт работы и поддержку более чем 80 партнеров. Курсы преподаются на английском и итальянском языках. Студенты имеют доступ к библиотеке факультета, где хранится более 5000 книг и 10 000 журналов.

На этот курс поступают около 30% абитуриентов, из которых половина - иностранцы. Стоимость обучения для международных студентов - 24 тысячи долларов.

Магистратура "Модный менеджмент"

Fashion Institute of Technology, Нью-Йорк, Америка

Магистерский курс Global Fashion Management Нью-йоркского Института Технологий предлагается в сотрудничестве с Гонконгским политехническим университетом и Французским институтом моды в Париже. Во всех трех школах проводятся семинары, посвященные уникальной роли каждого города в индустрии моды. Программа является своеобразной альтернативой MBA. Студенты и выпускники стопроцентно удовлетворены учебными программами, организацией программ, учебными ресурсами и предлагаемыми инструментами и технологиями. Однако карьерные ожидания многих выпускников оказались завышены, по их словам.

Университет принимает 33% абитуриентов, из которых треть - иностранные студенты. Стоимость курса для иностранцев - 24 тысячи долларов в год.

Institut Français de la Mode, Париж, Франция

Расположение в главной модной столице - Париже - приносит свои дивиденды. У института имеются обширные связи с такими компаниями как LVMH, Chanel, Kering, что позволяет выпускникам легче находить стажировки, стипендии и профориентационный надзор. Также эта программа предполагает сотрудничество с студентами курса "Модный дизайн" - таким образом, студенты на живом примере обучаются бренд-менеджменту. Впрочем, не все выпускники довольны долгросрочными карьерными перспективами.

На этот курс проходят 26% абитуриентов, из них 42 - иностранцы. Курс преподается на английском и французском языках. Стоимость обучения - 18 тысяч долларов.

Магистратура "Коммуникации и арт-дирекшн"

Central Saint Martins, Лондон, Великобритания

Central Saint Martins - один самых высокорейтинговых университетов прошлых лет - в этом году уступил коллегам из других стран Европы. Но программа по art direction и креативным коммуникациям остается лучшей в своей области. Она состоит из трех отдельных направлений: арт-дирекшн, модная журналистика и критические исследования моды. Часто внутри потока создаются перекрестные группы, позволяя студентам исследовать другую область. Длительность программы составляет полтора месяца.

Всего принимаются лишь 15% абитуриентов, из них 61% - иностранцы. Стоимость курса - 25 тысяч долларов.

Академия Домус, Милан, Италия

Академия Домус была основана в 1982 году, и стала первым учебным заведением Италии, всецело посвященном дизайну. Программа Master's Fashion, Design and Visual Merchandising состоит из пяти модулей: первые два являются основными, третий и четвертый - факультативными, а пятый включает в себя обязательную стажировку в компании. Каждый студент может адаптировать курсы к своим индивидуальным навыкам и карьерным устремлениям. Например, студенты 2018 года создавали фильмы о моде, которые были показаны на международных кинофестивалях. И хотя Академия принимает 93% абитуриентов, студенты и выпускники сообщают о высоком уровне удовлетворенности долгосрочной ценностью этого образования для своей карьеры.

Количество принятых абитуриентов - 93%, 89% из них - иностранцы. Стоимость обучения - 31 тысяча долларов.