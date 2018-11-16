Котомания: капсульная коллекция Louis Vuitton и Грейс Коддингтон

С эстетической точки зрения в мире существуют только две идеальные вещи: кошки и собаки

В рамках круизного шоу Louis Vuitton в мае этого года Николя Жескьер и легендарный стилист, бывший креативный директор Vogue US Грейс Коддингтон объединились для создания капсульной коллекции. Эта коллаборация, пожалуй, самая милая и ироничная в истории сотрудничества бренда с известными художниками. Всё благодаря кошкам и собакам.

Для коллекции самая известная кошатница в мире моды нарисовала своих питомцев: кошек Пампкин и Бланкета, а также лабрадора Николя Жескьера-Леона. Забавные рисунки любимцев превратили в клатчи и брелоки, а также нанесли их изображения на знаковые аксессуары бренда. Теперь котики и собачка вместе с фирменными монограммами Louis Vuitton "живут" на сумках, шейных платках и шелковых пижамных костюмах.

Изделия из капсульной коллекции Грейс Коддингтон для Louis Vuitton уже поступили в продажу в алматинский бутик бренда, а вместе с ней – и круизная коллекция.