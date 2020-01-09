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Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне

Мода | Лента

Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне

Текст: Buro247.kz


В мире моды практически нет новогодних каникул - уже четвертого января стартовала мужская неделя моды. В отличие от женского аналога, марафон берет старт в Лондоне, а Нью-Йорка в этом расписании нет совсем. Чаще всего именно Лондон становится площадкой для самых молодых экспериментальных брендов, которые еще не на слуху. Рассказываем, за кем стоит следить. 

Wales Bonner

Бренд Wales Bonner - единственный крупный игрок лондонской недели моды. Три года назад Грейс Уэльс Боннер выиграла гран-при LVMH, и сегодня ее называют одним из ключевых дизайнеров мужского направления. Для ее работ характерно сочетать западный стиль одежды с влиянием Африки, Индии или Карибского бассейна. Еще одним аспектом ее дизайна является то, что она называет “гибридностью” - возможность сосуществования различных культур на своих собственных условиях в контексте одежды. В своей новой коллекции дизайнер в качестве вдохновения использовала ямайские мотивы, в частности, взяв за основу цвета растафари-флага. Вместо классических регги-отсылок ей удалось создать элегантные сдержанные образы как для мужчин, так и для женщин. 

Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 1)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 2)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 3)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 4)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 5)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 6)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 7)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 8)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 9)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 10)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 11)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 12)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 13)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 14)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 15)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 16)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 17)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 18)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 19)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 20)

Martine Rose 

Мартин Роуз - одна из самых многообещающих молодых британских дизайнеров. Чаще всего Роуз вдохновляется эстетикой субкультур 90-х и создает вещи-унисекс с принтами и нашивками, которые носят Рианна и Дрейк. В качестве места проведения показа дизайнер выбрала школу своей дочери - модели ходили по школьным коридорам. В этот раз в качестве вдохновения она выбрала эпоху 70-х и 80-х годов, взяв за основу спортивную форму того времени и смиксовав ее с классическими пальто, широкими ковбойскими ремнями и рубашками. Главным аксессуаром стали ботинки на удлиненной подошве, напоминающей ласты. 

Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 21)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 22)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 23)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 24)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 25)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 26)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 27)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 28)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 29)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 30)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 31)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 32)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 33)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 34)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 35)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 36)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 37)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 38)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 39)

Art School

Бренд Art School - воплощение сегодняшней поп-культуры, выходящей за рамки любой существующей нормы. Такой бренд мог появиться только в Лондоне. Больше всего внимания в соцсетях привлек стайлинг - так, из волос на груди модели художники выложили название бренда. Впрочем, если взглянуть дальше инстаграм-моментов, можно увидеть качественные костюмы-двойки, платья из перьев, халаты. 

Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 40)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 41)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 42)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 43)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 44)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 45)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 46)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 47)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 48)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 49)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 50)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 51)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 52)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 53)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 54)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 55)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 56)

8ON8

8ON8 - один из самых молодых участников сегодняшней подборки. Выпускник Central Saint Martins Ли Гун основал бренд мужской одежды 8ON8 в 2017 году. Его работы не остались без внимания - он получил стипендию от LVMH, а также был признан "Лучшим новым дизайнером" Shanghai Fashion Week. На лондонскую неделю моды он попал под кураторством GQ China, которые согласились оказывать дизайнеру медийную поддержку и пиар.

По словам Ли Гон, он черпает вдохновение в городской жизни. Критики положительно отзываются как о его технических навыках (говорят, что Гун Ли в первую очередь описывает себя как профессионального портного), так и видении. Открывающий лук последней коллекции напоминал униформу коридорных в “Отеле Гранд Будапешт” Уэса Андерсона — правда, пастельно-голубого, а не фиолетового цвета. Продолжая эту тему, некоторые модели вышагивали по подиуму в халатах или пижамах. Свою коллекцию дизайнер назвал 'Wait Rose!' в честь британского супермаркета Waitrose, куда он часто заходил, будучи студентом. 

Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 57)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 58)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 59)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 60)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 61)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 62)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 63)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 64)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 65)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 66)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 67)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 68)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 69)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 70)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 71)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 72)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 73)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 74)
Лондон зовет: как прошла неделя мужской моды в Лондоне (фото 75)

 

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