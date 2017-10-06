Куртки Levi's от Джастина Тимберлейка, Соланж, G-Dragon и еще 47 знаменитостей

"Мы начали спрашивать себя, как мы можем отойти от "исключительно денима" к полноценному гардеробу? Именно тогда мы начали рассматривать каждую категорию Levi's c другой стороны". Для того чтобы привлечь новую аудиторию, компания Levi's предложила 50 знаменитостям обновить культовую вещь – куртку 70505 Type III 1967 года (в свое время ее носил Джордж Харрисон и группа Jefferson Airplane). Эти 50 человек должны придумать свой собственный уникальный дизайн. Все 50 единиц представят на специальном закрытом мероприятии в Levi's Haus.

Музыканты, дизайнеры, модели, бизнесмены, редакторы, стилисты, YouTube-звезды – каждый приложил свою руку к легендарной куртке. G-Dragon, Diplo, Джастин Тимберлейк, группа Justice, Джун Такахаши, Вирджил Абло, Мирослава Дума, Соландж, и это лишь меньшая часть известных имен. В продажу куртки не поступят, но ходят слухи, что они могут быть выставлены на аукцион.