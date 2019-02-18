Просто космос: лимитированная коллекция украшений Cartier

До 12 апреля ещё далеко, но уже сейчас можно задуматься о том, что же подарить тем, кто неравнодушен к теме космоса и астрономии. Космические бездны – неисчерпаемый источник вдохновения для дизайнеров по всему миру, и ювелиры Cartier не стали исключением. Марка выпустила лимитированную коллекцию ювелирных изделий, вдохновленную планетами и галактиками.

В первую линейку вошли четыре серии украшений, каждая из которых имеет своё название. Браслет "Парад планет" из белого золота и черного таитянского жемчуга был назван в честь астрономического явления, при котором планеты Солнечной системы оказываются в небольшом секторе, по одну сторону от Солнца и рядом друг с другом. Дизайн кольца, серег, колье и браслета "Геометрия космоса" вдохновлен формой астероидов. Сложную кристаллическую структуру образуют драгоценные пирамиды из розового золота, бриллиантов, лунного камня и молочного кварца.

Дизайн серии украшений "Огни Земли" напоминает вид Земли из космоса, с миллионами красных, желтых и синих огней, сливающихся в потоки. Россыпь желтых сапфиров, огненных опалов и бриллиантов сияет и переливается на шее и руках обладательницы словно огни ночных городов – именно такой пейзаж вы видите с борта самолета ночью. Кольцо и браслет "Сияние звёзд" посвящен Млечному пути, в них роль ключевых космических объектов играют бриллианты разной формы, а эффект блестящей космической пыли создает "дрожащая" технология закрепления бриллиантов serti vibrant.

Приобрести эти украшения можно в алматинском бутике марки уже сейчас и приберечь их до 12 апреля.