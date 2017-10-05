Зачем Лагерфельд везет новую коллекцию Chanel Métiers d'Art в родной Гамбург?

Карл Лагерфельд выбрал родной Гамбург для грядущей презентации коллекции Chanel Métiers d'Art Pre-Fall 2018. Показ состоится 6 декабря в Эльбской филармонии, которую открыли в январе 2017 года после 10 лет строительства.

Сразу после объявления места, поползли слухи, что показ Métiers d'Art Pre-Fall 2018 может стать последним для Лагерфельда. Есть вероятность, что в родном Гамбурге дизайнер закончит свои гастроли c Chanel по миру и вообще попрощается с французским домом, на который он работает уже более 50 лет. О том, что он устал и не очень хорошо себя чувствует, говорят с апреля прошлого года. Дизайнер стал реже путешествовать, показ коллекции Chanel Cruise 2018 в Португалии отменили и провели в Grand Palais в Париже, а те кто внимательно смотрит шоу и ездит на показы, видели, с каким трудом он выходит на поклон. Напомним, что в преемники Лагерфельда давно пророчат Эди Слимана.

Возможно, слухи так и останутся слухами, по другим данным, у Карла Лагерфельда с Chanel пожизненный контракт.