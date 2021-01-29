Поиск

Kazakhstan
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды

Мода | Лента

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды

Текст: Катерина Милославская


Подошла к концу вторая неделя Высокой моды, проведенная полностью онлайн. Пока Париж переживал бесконечный картин, который включает в себя комендантский час с 18:00, ограничение на передвижение и полностью закрытые культурные институции, марки продолжали проводить показы - пусть и в диджитале. Рассказываем, как им удалось создать сказку. 

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko уже много сезонов подряд выступает как приглашенный член Синдиката высокой моды, но говорят, что ей уже давно можно предложить место члена-корреспондента (всего в кутюрной недели моды три ранга - приглашенный член, член-корреспондент и Дом моды). Этот сезон дизайнер продолжала изучать ремесленные промыслы России, преподнося их в новой для себя манере ар-деко. Ростовская финифть, елецкое кружево и крестецкая строчка по-прежнему занимают в коллекции значимое место, однако в этом году Ульяна Сергеенко впервые работала с мастерами из Гусь-Хрустального и Кадома. Для новой коллекции на фабрике "Ростовская финифть" (в Ростове Великом традиции местной эмали поддерживают и развивают с XVIII века) создавались броши и пуговицы с уникальным рисунком.
О роскошной стилистике ар-деко напоминают не только форма платьев, но и референсы, к которым Ульяна обращалась. Образы отсылают к Вере Холодной - королеве экранов русского немого кино, которой она стала за сравнительно короткий период с 1914 по 1919 годы. 

 

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 1)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 2)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 3)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 4)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 5)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 6)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 7)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 8)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 9)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 10)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 11)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 12)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 13)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 14)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 15)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 16)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 17)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 18)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 19)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 20)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 21)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 22)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 23)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 24)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 25)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 26)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 27)

 

 

Fendi

Самым ожидаемым показом недели стал Fendi - это была первая кутюрная коллекция Кима Джонса. Показ проходил в Париже, куда слетелась вся модельная элита: от старой гвардии - Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, до нового поколения супермоделей - Кары Делевинь, Адвоа Абоа, Беллы Хадид и Лилы Мосс. Открывала показ Деми Мур.
Свою коллекцию Ким посвятил группе Блумсбери - группе интеллектуалов, писателей, поэтов, среди которых также была Вирджиния Вульф. Джонс вырос недалеко от ее Сассекского особняка 16 века, в котором писатели нередко проводили время. Одним из главных вдохновений послужил роман "Орландо" - модернистский роман, охватывающий период в 350 лет. Первую половину этого срока Орландо проживает мужчиной, вторую — женщиной. Поэтому появление моделей-мужчин стало неудивительным продолжением нарратива коллекции. Впрочем, сама одежда вызвала определенные вопросы - многие критики посчитали, что перформанс в плане одежды был очень слабым, и больше отметили украшения, созданные Дельфиной Делеттрез. 

 

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 28)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 29)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 30)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 31)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 32)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 33)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 34)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 35)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 36)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 37)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 38)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 39)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 40)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 41)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 42)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 43)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 44)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 45)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 46)

 

 

Charles de Vilmorin

Это вторая коллекция "маленького принца" моды Шарля де Вильморена - 24-летнего дизайнера, который запустил свою марку в разгар пандемии в прошлом году. При создании нарядов Шарль де Вильморен вдохновлялся творчеством французской художницы Ники де Сен-Фалль — вместе со своим мужем она создала фонтан Стравинского в Париже. В коллекции всего 11 образов. Шарль де Вильморен представил пуховики, комбинезоны и платья. Их украшают принты, созданные на основе работ Сен-Фалль - референсом к ее работам стала манера нанесения красок. Она часто стреляла шариками с красками, которые оставались пятнами на работах. 

 

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 47)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 48)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 49)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 50)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 51)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 52)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 53)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 54)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 55)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 56)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 57)

 

 

Christian Dior

Однажды вечером в 1946 году Диор нашел на полу дома металлическую звезду и посчитал это знаком того, что ему следует открыть свой дом высокой моды. Кутюрье был в высшей степени суеверным человеком, консультировался с ясновидящим при принятии всех важных решений и всю оставшуюся жизнь держался за этот талисман удачи. Именно эту историю взяла за основу для новой коллекции Мария Грация Кьюри. Ее весенняя кутюрная коллекция была навеяна искусством прорицания, в частности колодой Таро XV века, разработанной для герцога Миланского, в которой использовалась палитра пыльных оттенков драгоценностей и старого золота. Мистический фильм для коллекции по традиции снял итальянский режиссер Маттео Гарроне - молодая путешественница встречается с персонажами карт Таро. 

 

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 58)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 59)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 60)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 61)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 62)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 63)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 64)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 65)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 66)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 67)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 68)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 69)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 70)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 71)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 72)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 73)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 74)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 75)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 76)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 77)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 78)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 79)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 80)

 

 

SR Studio LA CA

Впервые миру моды Стерлинга Руби представил Раф Симонс, с которым в итоге они стали друзьями. Симонс часто приглашал художника в различные проекты для Calvin Klein, а также и для работы над коллекциями собственного бренда Raf Simons. В рамках Pitti Uomo из потертого, обесцвеченного и окрашенного денима Руби создал свою линейку S.R. Studio. LA. CA. В новой коллекции отразились влияние Симонса, а также осмысленный примитивизм Рика Оуэнса, с которым тот работал над арт-проектами. Лоскутная техника, вязание, красочное напыление, отсылающее к Поллоку - несмотря на очевидные референсы в сторону современного искусства, предметы одежды остаются одеждой, которую хочется и можно носить каждый день. 

 

Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 81)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 82)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 83)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 84)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 85)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 86)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 87)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 88)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 89)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 90)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 91)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 92)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 93)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 94)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 95)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 96)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 97)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 98)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 99)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 100)
Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды (фото 101)

 

Оставьте комментарий

Больше