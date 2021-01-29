Карты Таро, Гусь Хрустальный и Виржиния Вульф: о чем новые коллекции кутюрной недели моды

Подошла к концу вторая неделя Высокой моды, проведенная полностью онлайн. Пока Париж переживал бесконечный картин, который включает в себя комендантский час с 18:00, ограничение на передвижение и полностью закрытые культурные институции, марки продолжали проводить показы - пусть и в диджитале. Рассказываем, как им удалось создать сказку.

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko уже много сезонов подряд выступает как приглашенный член Синдиката высокой моды, но говорят, что ей уже давно можно предложить место члена-корреспондента (всего в кутюрной недели моды три ранга - приглашенный член, член-корреспондент и Дом моды). Этот сезон дизайнер продолжала изучать ремесленные промыслы России, преподнося их в новой для себя манере ар-деко. Ростовская финифть, елецкое кружево и крестецкая строчка по-прежнему занимают в коллекции значимое место, однако в этом году Ульяна Сергеенко впервые работала с мастерами из Гусь-Хрустального и Кадома. Для новой коллекции на фабрике "Ростовская финифть" (в Ростове Великом традиции местной эмали поддерживают и развивают с XVIII века) создавались броши и пуговицы с уникальным рисунком.

О роскошной стилистике ар-деко напоминают не только форма платьев, но и референсы, к которым Ульяна обращалась. Образы отсылают к Вере Холодной - королеве экранов русского немого кино, которой она стала за сравнительно короткий период с 1914 по 1919 годы.

Fendi

Самым ожидаемым показом недели стал Fendi - это была первая кутюрная коллекция Кима Джонса. Показ проходил в Париже, куда слетелась вся модельная элита: от старой гвардии - Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, до нового поколения супермоделей - Кары Делевинь, Адвоа Абоа, Беллы Хадид и Лилы Мосс. Открывала показ Деми Мур.

Свою коллекцию Ким посвятил группе Блумсбери - группе интеллектуалов, писателей, поэтов, среди которых также была Вирджиния Вульф. Джонс вырос недалеко от ее Сассекского особняка 16 века, в котором писатели нередко проводили время. Одним из главных вдохновений послужил роман "Орландо" - модернистский роман, охватывающий период в 350 лет. Первую половину этого срока Орландо проживает мужчиной, вторую — женщиной. Поэтому появление моделей-мужчин стало неудивительным продолжением нарратива коллекции. Впрочем, сама одежда вызвала определенные вопросы - многие критики посчитали, что перформанс в плане одежды был очень слабым, и больше отметили украшения, созданные Дельфиной Делеттрез.

Charles de Vilmorin

Это вторая коллекция "маленького принца" моды Шарля де Вильморена - 24-летнего дизайнера, который запустил свою марку в разгар пандемии в прошлом году. При создании нарядов Шарль де Вильморен вдохновлялся творчеством французской художницы Ники де Сен-Фалль — вместе со своим мужем она создала фонтан Стравинского в Париже. В коллекции всего 11 образов. Шарль де Вильморен представил пуховики, комбинезоны и платья. Их украшают принты, созданные на основе работ Сен-Фалль - референсом к ее работам стала манера нанесения красок. Она часто стреляла шариками с красками, которые оставались пятнами на работах.

Christian Dior

Однажды вечером в 1946 году Диор нашел на полу дома металлическую звезду и посчитал это знаком того, что ему следует открыть свой дом высокой моды. Кутюрье был в высшей степени суеверным человеком, консультировался с ясновидящим при принятии всех важных решений и всю оставшуюся жизнь держался за этот талисман удачи. Именно эту историю взяла за основу для новой коллекции Мария Грация Кьюри. Ее весенняя кутюрная коллекция была навеяна искусством прорицания, в частности колодой Таро XV века, разработанной для герцога Миланского, в которой использовалась палитра пыльных оттенков драгоценностей и старого золота. Мистический фильм для коллекции по традиции снял итальянский режиссер Маттео Гарроне - молодая путешественница встречается с персонажами карт Таро.

SR Studio LA CA

Впервые миру моды Стерлинга Руби представил Раф Симонс, с которым в итоге они стали друзьями. Симонс часто приглашал художника в различные проекты для Calvin Klein, а также и для работы над коллекциями собственного бренда Raf Simons. В рамках Pitti Uomo из потертого, обесцвеченного и окрашенного денима Руби создал свою линейку S.R. Studio. LA. CA. В новой коллекции отразились влияние Симонса, а также осмысленный примитивизм Рика Оуэнса, с которым тот работал над арт-проектами. Лоскутная техника, вязание, красочное напыление, отсылающее к Поллоку - несмотря на очевидные референсы в сторону современного искусства, предметы одежды остаются одеждой, которую хочется и можно носить каждый день.