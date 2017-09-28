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Первая выставка платьев китайского кутюрье Гуо Пей в США
Автор того самого платья Рианны на Met Gala
Признание работы предметом искусства – одно из главных достижений и большая мечта любого дизайнера. Вечерние платья китайского дизайнеры Гуо Пей получили всемирную славу после того, как одно из них надела Рианна на Met Gala. Дурновкусие это или красота – правда, спорят до сих пор. Но сама Пей теперь удостоена целой выставки в США. "Дизайнерам должно быть все равно на популярность и известность. Гораздо важнее твоя ответственность перед самой культурой и культурной наследственностью", – рассказывает Гуо, любитель китайских традиционных орнаментов и дорогих материалов. Музейная выставка пройдет в SCAD FASH Museum of Fashion + Film в Атланте.
Будет выставлено более 30 архивных работ, включая знаменитый наряд Рианны с Met Gala и инкрустированное драгоценными камнями платье, вдохновленное одеждами императрицы династии Мин. Особенный фасон и вес работ вынудил музей SCAD заказать специальные манекены. Выставка Guo Pei начинается 27 октября 2017 года и закончится 4 марта следующего года. В декабре SCAD планируют публикацию книги, посвященную работе Гуо Пей.
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