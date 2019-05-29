В Алматы и Нур-Султане пройдет курс \"Мода и искусство\" от историка Музея Виктории и Альберта

Трехдневный курс для тех, кто хочет разобраться в моде на более серьезном уровне

Модные фрики, культурологи-любители, социологи, кураторы и все, кто увлечен искусством, историей и модой – для вас есть мероприятие. 28-30 июня в Нур-Султане и 12-14 июля в Алматы пройдет интенсивный курс "Мода и искусство" с иcкусствоведом и историком моды лондонского Музея Виктории и Альберта – Сюзан Люсьер.

Этот курс предназначен для тех, кому интересны искусство и мода, кто готовится стать профессионалом в индустрии моды, в кураторской деятельности и искусстве; для тех, кому интересны философия, культурология, социология, психология, и тех, кто просто хочет понимать визуальный аспект искусства моды на более глубоком уровне – как код, связывающий одежду, тело и культуру. Проводить лекции будет Сюзан Люсьер – искусствовед, куратор департамента моды и выставки Art Deco Музея Виктории и Альберта, историк моды, профессор The Conde Nast College London и Istituto Marangoni, выпускница Courtauld Institue of Art. Интенсив будет проходить в течение трех дней, с 10:00 до 17:45. По завершении курса все участники получат сертификаты о прохождении курса от Сюзан Люсьер и участии в образовательном проекте Art Masters London.

Основные темы интенсива:

– Эволюция истории моды и платья – с XIV века Западной Европы до наших дней.

– Визуальная культура, историческая презентация моды в живописи, иллюстрации, фотографии XX века. Феномен трендов, конструкций, телесной нормы и модной фигуры, причесок, макияжа.

– Истоки преисторического происхождения сегмента люкса и роскоши Запада и Востока, эволюция до наших дней.

– Исторические отношения между модой и искусством, мультикультурное значение двух дисциплин в маркетинге, современном искусстве и коллекциях haute couture и pret-a-porter.

– Выставки одежды и кураторство.

Курс будет проходить три дня, количество мест ограничено. Для приобретения билетов обращайтесь по телефону + 7701 101 0992