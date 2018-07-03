Кто в Казахстане шьет мужскую одежду?

Отечественная модная индустрия не стоит на месте. Сейчас, чтобы навскидку назвать три-четыре казахстанские марки, не нужно быть редактором или байером. Мы уже не раз рассказывали о модных брендах, которые выпускают женскую одежду, а теперь самое время вспомнить о тех, кто делает костюмы, свитшоты и майки для молодых людей.

Shoqan

Shoqan – молодой казахстанский бренд по производству костюмов, запустившийся в 2016 году. В отличие от большинства остальных локальных брендов, Shoqan производит исключительно мужскую одежду. Предприниматели Улугбек Шарипов и Нурсултан Магзумов предлагают как уже готовые костюмы, так и костюмы на заказ, сшитые по индивидуальным меркам. Сейчас уже открыты бутики-ателье в четырех крупных городах Казахстана - Астане, Алматы, Атырау и Уральске, и на этом дизайнеры останавливаться не собираются. Клиентов подкупает два фактора: скорость ("тройку" могут отшить по индивидуальным меркам за 3-5 дней) и цена (готовый костюм можно найти от 60-70 тысяч тенге). Самый популярный продукт - классические костюмы-тройки. По словам основателей, жилет - основа образа, который играет роль корсета и помогает скрыть недостатки фигуры.

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Kamila Kurbani

Камила Курбани - один из пионеров казахстанской модной индустрии, ее бренд существует с 2010 года. С самого начала дизайнер планировала делать и женские, и мужские коллекции. Сейчас, по ее словам, большинство клиентов ее бренда - именно мужчины. "Стартуя с женской коллекцией, я старалась делать что-то и для мужчин. На тот момент мало кто из казахстанских дизайнеров работал с мужскими вещами. Мне же это было просто очень интересно. Я рискнула, попробовала и поняла, что мужские коллекции - это мое. Я очень люблю создавать одежду, но делать именно мужской костюм - для меня просто магия. Сейчас большинство моих клиентов - молодые люди, и в этом особенность моей марки", - рассказывает Камила. В отличие от коллег Shoqan, Курбани предлагает более андрогинные мужские образы - рубашки, блузы, костюмы.

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Kiritti

Бренд аксессуаров из кожи Kiritti принадлежит победителю конкурса молодых дизайнеров Open Way Сункару Есмуханову. Не так давно к рюкзакам, портмоне и клатчам добавились ювелирные изделия, а также женская и мужская одежда. По словам дизайнера, его вдохновляют классические образы мужчин начала 20-го века. Поэтому в его коллекциях нередко можно увидеть кепи, подтяжки, жилеты, пиджаки, брюки с высокой посадкой. Из цветов - серый, коричневый, черный, белый, песочный. Украшения и аксессуары он производит вручную.

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Abzal Seidin

Своими идейными вдохновителями Абзал Сейдин называет Йоджи Ямамото и Мартина Марджелу, поэтому большинство его работ аппелируют к произведениям именно этих дизайнеров. Одежду Abzal Seidin легче всего охарактеризовать как унисекс - это просторные накидки и плащи, свитшоты, платья, брюки-клеш и многое другое. 90% одежды черного цвета. Пока что Абзал самостоятельно отшивает все, поэтому если ищите очень качественные базовые вещи отличного кроя и любите черный - вам туда.

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Sentyabr.me

В прошлом году магазин казахстанских дизайнеров Sentyabr.me запустил собственный бренд одежды. По своей философии, стилистике и работе Sentyabr похож на скандинавские марки, которые не стремятся в одной коллекции выпускать большое количество предметов одежды. Важнее - их сочетание друг с другом. Коллекции у молодого казахстанского бренда будут выходят два раза в год и состоят из 7-10 предметов одежды. В этом году дизайнеры ввели и мужскую линию. В нее вошли рубашки из легкого хлопка, брюки, шорты и майки песочных и голубых оттенков. Цены - от 8000 до 12 тысяч тенге.

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Мнение эксперта

Саятжан Мадиев, предприниматель

На мой взгляд, ситуация плачевная. Я знаю только одну компанию, которая вышла на крупные обороты – это Glasman, у них есть свой завод в Казахстане. Они производят достаточно недорогие мужские костюмы (пиджаки от 40 тысяч тенге) и школьную форму. О модном дизайне здесь говорить не приходится, но это хороший стабильный масс-маркет, сделанный от и до у нас. Тут встает другой вопрос: марка может быть казахстанской, но производить продукт в Китае, например. Так делают многие. Немного другая ситуация обстоит с аксессуарами. Галстуки легче производить, тут минимум затрат. У меня даже есть парочка, казахстанского производства. Но это все остается на уровне эксклюзивного производства, массового рынка я здесь не вижу. С обувью ситуация совсем плоха. Я видел, какую обувь производят здесь в Казахстане, и не советовал бы ее покупать. У меня есть убеждение, что ремень и обувь должны быть качественными и дорогими, но это не наша история. Какой вывод можно сделать? Вряд ли казахстанское производство мужской одежды, обуви или аксессуаров когда-нибудь дорастет до таких оборотов, чтобы можно было говорить о промышленных масштабах. Зато к локальным брендам можно обращаться, если хочется чего-нибудь эксклюзивного, редкого, того, что не встретишь нигде. Но ждать качества как у Dunhill или Louis Vuitton, конечно, не приходится.