Кто такой министр Кольбер? Человек, который придумал бизнес роскоши

Маркетинг принято считать изобретением современности, более того - американским. Сегодня с этим словом ассоциируются такие бренды как Coca-Cola или Apple. Но исторически европейцам, а точнее французам, принадлежит идея создания понятия "бренд". Сама страна, а потом уже и товары, производимые в ней, стали брендом. Собственно, поэтому европейские страны вроде Франции и Италии уже много десятилетий подряд держат статус самых посещаемых стран мира (по крайней мере, до пандемии). Крупнейший вклад в это дело внес министр Кольбер - человек, придумавший продавать утилитарные предметы, вроде одежды или сумок, по завышенным ценам - торговать товарами роскоши так, чтобы за ними приезжали из самых отдаленных уголков планеты.

Для начала немного истории. Жан-Батист Кольбер - выходец из влиятельной семьи международных купцов, банкиров и финансистов. В 1650 году он становится интендантом (проще говоря - смотрителем, управляющим) кардинала Мазарини. Он управляет и увеличивает состояние своего хозяина, нажитое в значительной степени мошенничеством. В 1661 Кольбер становится интендантом финансов. Затем приступает к вытеснению суперинтенданта финансов Николя Фуке, обличив Людовика XIV в личном обогащении и злодеяниях суперинтенданта финансов. Забыв, конечно, о финансовых операциях, проведенных от его собственного имени и имени Жюля Мазарини. Тот, кто внимательно читал "Трех мушкетеров", помнит: 5 сентября в Нанте Д'Артаньяном арестован главный серебряник королевства: так Кольбер стал генеральным контролером финансов.

Кольбер заслужил звание ненавистника французской аристократии - не в последнюю очередь, благодаря своему характеру. Отличаясь упрямством и крайней жестокостью, Кольбер прежде всего обратил внимание на злоупотребления в финансовой сфере. Он создал особую судебную палату, которая занималась расследованиями и поступала с виновными без малейшего сожаления. Откупщики налогов и фискальные чиновники облагались громадными штрафами; не столь высокопоставленные преступники приговаривались к смерти. Со временем министр аккумулирует в своих руках основные государственные функции, которые позволяют ему взять полный контроль, выправить финансы и сделать Францию богатой промышленной и торговой державой. Он создает экономическую систему, которую позже назовут политикой "меркантилизма", чтобы привлечь деньги "извне и сохранить их внутри [страны]". Он обеспечивает контроль и сокращение импорта, развивает промышленность, регулирует производство и качество продукции - создает финансируемые государством мануфактуры (кожи, фарфора, хрусталя, тканей). Наконец, он способствует развитию торгового флота, через который развивает экспорт.

А что продавать на экспорт? Чтобы способствовать французской торговой экспансии и конкурировать с голландцами и англичанами, Кольбер в 1664 году создал Ост-Индскую и Вест-Индскую компании. Первая имела монополию на торговлю сахаром, а вторая - на торговые отношения с Индийским океаном и землями пряностей: она должна была закупать чай, кофе, перец, китайский фарфор, шелка, хлопчатобумажные изделия и другие товары, пользовавшиеся большим спросом во Франции. Результаты были неоднозначны. Тогда все свои усилия министр бросил на развитие тех самых мануфактур, о которых говорилось чуть ранее. Французские гобелены, кожа, изделия из хрусталя, посуда, ткани и другие предметы потоком потекли за границу. Кольбер обязал поставщиков придерживаться строжайших регламентов качества, потому что эти предметы продавались под новым статусом - статусом предметов национальной культуры. Таким образом, покупая серебряную ложку с вензелем мануфактуры, вы покупали частичку Франции. Впрочем, сначала новых покупателей привлекал не столько статус страны, сколько действительно безупречное ремесленное мастерство.

Спустя почти 400 лет идея ремесленного совершенства и культурной составляющей до сих пор работает - более чем успешно. Кризис показал, что, несмотря на снижение доходов, люди продолжают тратить деньги, только стараются делать это более осознанно. Иначе говоря, вкладывают деньги в те вещи, которые, как им кажется, смогут прослужить несколько поколений. Неудивительно, что первой к росту оборотов и продаж вернулась компания Hermès - эта марка всегда делала ставку на свою связь с ремеслом. Сегодня отменным качеством никого не удивить - безупречные сумки из кожи или изысканные вина производятся и в Америке, и в Китае, и в Румынии (там, кстати, находится одна из кожевенных мануфактур корпорации LVMH, что компания долго не хотела афишировать), но идея с "итальянским" или "французским" качеством настолько укоренилась в нашей голове, что рука сама непроизвольно тянется к вещам с этикеткой 'made in France' или 'made in Italy'.

В середине ХХ века Франция решила отдать должное человеку, создавшему этот вид экономики. В 1954 году основатель компании Guerlain Жан-Жак Герлен создал общественную организацию "Комитет Кольбера", которая объединяет производителей роскоши. Цель комитета - защищать национальное достояние и промоутировать понятие французского 'art de vivre' за рубежом (налицо еще один бренд, который успешно продается не первое десятилетие). "Искусство жить" - еще одна, по факту, маркетинговая уловка, которая успешно кормит Европу долгое время. Сегодня в состав "Комитета Кольбера" входит около 130 производителей, которые разделены на 10 групп: искусство от кутюр и моды, искусство хрусталя, искусство книгоиздания и декора, искусство фаянса и фарфора, искусство серебра и бронзы, искусство золотых и ювелирных изделий, искусство парфюмерии, искусство шампанского, вина и коньяка, искусство кожи, искусство гостеприимства и гастрономии.

Что интересно, в список членов Comité Colbert также входят организации, которые промоутируют "искусство жизни" за рубежом - это Лувр, Сорбонна, Комеди Франсез, Версаль и Национальный оркестр Франции.