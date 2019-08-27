Что носить осенью: 7 пар кроссовок

Ugly Sneakers перестали быть в тренде, а классика и хай-тек довольно быстро надоели. В моду вошла деконструкция – разбор образов. Теперь кроссовки буквально выворачивают наружу, чтобы показать, из чего они сделаны. Выбрали семь новых пар на эту осень:

Converse GORE-TEX Chuck 70

Converse Chuck уже давно стали иконой, и пару этой модели можно найти в гардеробе у каждого второго. Но классика вечна – ровно до тех пор, пока не пойдет дождь. Поэтому новую модель покрыли специальной мембранной тканью GORE-TEX, которая не пропускает влагу. Шнурки выполнены из влагоотводящего материала, а внутри находится специальная смягчающая стелька OrthоLite.

Rick Owens Vintage Leather Trainers

Рик Оуэнс полностью видоизменил образ классических кожаных кроссовок. Верхняя часть окрашена в стиле омбре, цвет меняется от черного к белому и от белого к серебристому. Дизайнер в очередной раз признался в любви асимметрии – кроссовки сохраняют силуэт, но на подошве можно заметить выступы и изломы. Каждая пара шьется вручную в Италии.

Nike D/MS/X Signal

Дизайнеры Nike выбрали довольно нестандартный источник вдохновения – кастомные байки и автомобили, а точнее, их «начинку». Это прослеживается в силуэте, который словно собран из разных деталей. Версия Signal будет представлена в трёх цветах: Black/Pale Vanilla, Dark Grey/Ocean Cube и White/Red Orbit.

Maison Margiela Repaired New Sneakers

Джон Гальяно придерживается традиций Мартина Маржелы. Вся новая серия от Margiela – это собранные заново, в новых вариациях, классические модели. Например, новые Repaired – это дитя любви Replica и Converse Chuck. На язычке кроссовок изображен логотип мастера – черные цифры от 0 до 23. Верхняя часть выполнена из светоотражающего материала цвета "серебристый металлик".

PUMA Alteration Blitz

Дизайн для новой модели PUMA основатель бренда Han Kjøbenhavn – Янник Викельсо Джвидсен – разрабатывал в рамках проекта Co.Creative. Необычная форма вдохновлена атмосферой задворок Копенгагена и пост-апокалиптического мира. Но если верхняя часть этой обуви по дизайну напоминает классические беговые кроссовки, то подошва будто пришла из мира научной фантастики. Называется она EVA, и её высота составляет 5 сантиметров, что обеспечивает высокий уровень амортизации.

adidas Y-3 Torsion

Фактически бренд Y-3 всегда занимался разбором и переработкой оригинальных идей adidas. Torsion не стала исключением. Силуэт стал сложнее: появились усложненная система шнуровки, дополнительный слой замши и отдельный ярлычок с подписью Йоджи Ямамото на подошве. С технологической точки зрения кроссовки не сильно изменились: мягкая, пружинистая подошва Boost и специальная система Torsion обеспечивают максимальное удобство и поддержку стопы.

ROA Neal Sneaker

Компания ROA – редкий пример в мире популярных кроссовок и хайпбистов. Её обувь не просто "модная", но, в первую очередь, она функциональная. Например, для изготовления подошвы Vibram используется несколько разных типов резины, что делает подошву легкой, мягкой и пружинистой. Каблук выполнен из арадимического волокна, которое традиционно используется для бронежилетов. Всё это обеспечивает необходимую для гор и походов износостойкость и прочность. Внутренняя сторона кроссовок прошита кожей теленка, а стелька обладает антибактериальными свойствами.